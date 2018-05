“Diaspora flet” bashkon në Prishtinë ministrat e diasporës së Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë

Ministrat e Diasporës së tre shteteve të Ballkanit Perëndimor: Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, do të bashkohen në Prishtinë më 17 maj të këtij viti, në një panel diskutimi në kuadër të konferencës “Diaspora flet”, të organizuar nga Germin.

Ministri për Diasporën për Kosovë, Dardan Gashi, homolgu i tij nga Shqipëria Pandeli Majko, si dhe ministri Edmond Ademi nga Maqedonia, do të flasin për mënyrat e vendosjes së qëllimeve kryesore për angazhimin e diasporës në vendet e origjinës, bashkëpunimet ndërshtetërore dhe planet e angazhimit në të ardhmen për shfrytëzimin e potencialit të diasporës drejt zhvillimit të Ballkanit Perëndimor.

Ky panel diskutimi do të mbahet në sesionin e dytë të hapjes së konferencës “Diaspora flet”, e cila do të vazhdojë punimet për katër ditë, nga 17 deri më 20 maj të këtij viti.

Paneli i ministrave do të paraqesë edhe parimet e politikat kryesore drejt angazhimit të diasporës nga secila qeveri, si dhe do të diskutojë dhe do të përgjigjet në pyetjet dhe çështjet me interes të pjesëmarrësve nga diaspora në këtë konferencë.

Konferenca “Diaspora flet” organizohet në kuadër të programit për Dialogun e strukturuar për të drejtat e diasporë, derisa ceremonia hapëse do të zhvillohet tek Amfiteatri i ri i Biblotekës Universitare në Prishtinë.