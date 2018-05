VV e PSD përplasen në distancë

Zyrtarizimi i kalimit të ish-deputetëve të Vetëvendosjes në Partinë Socialdemokrate ka përplasur ish-bashkëpartiakët.

Ish-deputeti i VV-së, tani anëtar i PSD-së, ka kritikuar ish-partinë se pse po merrej vazhdimisht me ta. Sipas tij, deklaratat se Vetëvendosje po fuqizohet dhe se PSD-ja nuk do të kalojë as pragun, janë të pavërteta.

“‘Partia më e madhe që po fuqizohet’ po merret tërë kohën me ‘partinë e vogël që s'ka me e kalu pragun’. Këtu ose supozimi i parë është i pavërtetë, ose i dyti. E me gjasë dyjat”, ka shkruar ai në Facebook.

Atij i është kundërpërgjigjur Tinka Kurti, zëdhënëse e VV-së. Sipas saj, PSD me shumë veprime ka furnizuar masën me material për t’u tallur.

“Pasi të furnizojnë me material për tallje masive me secilin veprim: me logo, me hotel, me diamanta, me trëndafila plastikë, ankohen ‘Po ju pse po merreni me ne’. Po sepse për fat të mirë nuk na është shuar aftësia për t'u çuditur e as ajo për të qeshur. Njëra është element i rëndësishëm i mendimit e tjetra është thjesht e pashmangshme”, ka shkruar ajo.

Sot PSD zyrtarizoi 12 deputetët e ndarë nga Vetëvendosje dhe e shpalli kryetar Shpend Ahmetin, po ashtu ish-anëtar i VV-së.