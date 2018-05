Hasani: Enver Hoxha nuk burgosi kosovarë

21:47 - Remzi Hasani, kryetar i Frontit Popullor për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të Enver Hoxhës, në emisionin “Rubikon” të KTV-së, ka thënë se Enver Hoxha nuk i burgosi 1200 kosovarë që në periudhën e tij udhëtuan për “ideal kombëtar” në Shqipëri.

“Atyre duhet shikuar dosjet, nuk shkuan atje për ideal. Enver Hoxha nuk i burgosi”, ka thënë Hasani.

Nurellari: Enver Hoxha tradhtoi Kosovën

21:25 - Studiuesi i politikës dhe medias, Adri Nurellari në Rubikon të KTV-së foli se si Enver Hoxha tradhtoi Kosovën, “ashtu siç bëri me të gjithë të tjerët”.

Ai tregoj se arsyeja e prishjes së marrëdhënieve të Hoxhës me Jugosllavinë nuk ishte Kosova.

Myftari: Po ta dija si është gjendja në Shqipërinë e Enverit, nuk do të kisha shkuar

Esat Myftari u nis për në Shqipëri për të kërkuar bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Me të shkuar atje, u tmerrua me atë se çka pa dhe kërkoi të kthehej. Kjo tashmë ishte e pamundur.

“Ne kërkuam një përgjigje të qartë, do bashkëpunojmë apo jo. Përgjigjja nuk vinte. Bashkëpunimin e kërkonim për bashkimin me Shqipërinë. Për shumë gjëra fillova të tmerrohem, nuk do të kisha shkuar fare. Gjysmën e jetës e kisha falë veç të mos shkoj”, tregon ai.

Myftari tregon se i shkroi letër ministrisë së Brendshme duke i kërkuar tërheqjes së lejes për qëndrim atje.

“Një oficer më vjen dhe më thotë se nëse pranon që të bësh Partinë Leniniste në Kosovë brenda javës je në Kosovë, e nëse s’pranon nuk do ta shohësh asnjëherë Kosovën me sy. I thashë që vetëm ai lart vendos nëse do ta shoh Kosovën apo jo”, shpjegon ai.

Në vitin 1976 u dënua prej organeve shqiptare për agjitacion e propagandë me 10 vjet burg.

Esat Myftari është autor i librit “Kosova dhe Enver Hoxha” – përmes dokumenteve arkivore të pabotuara deri më sot.