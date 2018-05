Thaçi e Hahn biseduan me telefon për agjendën europiane të Kosovës

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka zhvilluar një bisedë telefonike sot me komisionerin e Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe Negocim të Zgjerimit, Johannes Hahn.

Përmes një postimi në Twitter, Thaçi ka treguar se me komisionerin Hahn ka biseduar për agjendën evropiane të Kosovës.

“Diskutuam çështje të rëndësishme përkitazi me agjendën evropiane të Kosovës në prag të Samitit të Sofjes, për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, për të ardhmen e dialogut të lehtësuar nga BE-ja, si dhe për jetësimin e liberalizimit të vizave për Kosovën”, ka shkruar Thaçi në rrjetin social “Twitter”.

Had an excellent conversation with @JHahnEU - we discussed important matters related to Kosovo’s European agenda ahead of the Sofia Summit, European perspective for the Western Balkans, the future of the EU facilitated dialogue and completion of visa liberalisation for Kosovo.