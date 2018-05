Parashikimi i motit për Shqipëri

Moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet me vranësira mesatare dhe të dendura.

Sipas Shërbimit Meteorologjik, do të ketë reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave.

Era do të fryjë me drejtim Verilindje-Veriperëndim 1-14 m/sek. Deti do të jetë i forcës 4 me lartësi dallge 2.4 metra. Mjegullinë për shkak të reshjeve.

Temperaturat parashikohen:

vendet malore 11/22

vendet e ulëta 13/25

vendet bregdetare 14/23.