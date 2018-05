Media e Beogradit: Ultimatumi i SHBA-së Serbisë për njohjen e Kosovës, në qershor

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe po e përgatisin shantazhin e fundit për Serbinë, njofton portali informer nga Beogradi.

Sipas këtij medium serb, i cili thotë të bazohet në burime të veta, amerikanët dhe britanikët në qershor nga autoritetet e Serbisë me ultimatum do të kërkohet që menjëherë të njihet pavarësia e Kosovës dhe për këtë, ankohet mediumi, Serbia nuk do të marrë asnjë koncesion, transmeton Koha.net.

Burimet, të cilat mediumi serb nuk i identifikon, thonë se në muajin e ardhshëm në Bruksel, planifikohet të organizohet “një Rambouillet i ri“ në të cilin Serbia do të vihet para aktit të kryer. Amerikanët do të kërkojnë nga Beogradi zyrtar njohjen e Kosovës, ose, në të kundërtën, kërcënohen me ndërprerjen e bisedimeve me Bashkimin Europian dhe me sanksione të reja ekonomike.

Sipas portalit, Washingtoni është fuqimisht i vendosur ta këpusë sa më shpejt nyjën e Kosovës sepse ka vlerësuar se përforcimi i Rusisë në Ballkan, sidomos në Serbi, është shqetësues.