BE-ja nxjerr blof Serbinë, thotë se s’pati asnjë notë proteste nga ajo për Kosovën në Komitetin e Rajoneve

Me gjithë insistimin e Serbisë për të pamundësuar pjesëmarrjen e Republikës së Kosovës me simbolet e saja shtetërore në ngjarjen Dita e Hapur e BE-së në Bruksel, një gjë e tillë siç duket ka dështuar.

Dje u raportua nga mediat në Serbi se ishte misioni serb në BE që është ankuar në Bashkimin Evropian për çështjen e simboleve të Republikës së Kosovës, dhe se kërkesa e tyre ishte aprovuar duke u hequr kështu çdo simbol i shtetësisë së Kosovës nga kjo ngjarje.

Por sot, Ambasada e Republikës së Kosovës në Bruksel, përmes profilit zyrtar në Twitter, ka shpërndarë disa fotografi nga shtandi ku po prezantohen produkte vendore të Kosovës, e ku nuk mungojnë simbolet shtetërore.

“Shtandi i Kosovës në Komitetin Evropian të Rajoneve i gatshëm të mirëpres vizitorët e Ditës së Hapur të BE-së. Ejani dhe shijoni verën nga rajone të ndryshme të Kosovës dhe shijoni flinë e shijshme tradicionale”, shkruan në llogarinë zyrtare të Ambasadës së Republikës së Kosovës në Bruksel, raporton Koha.net.

#Kosovo stand at the European Committee of the Regions ready to welcome visitors of the EU open day - come and taste wine from different regions in Kosovo and taste some delicious “Fli” traditional pastry! #EUOpenDay #Kosovo 🇽🇰🇪🇺 pic.twitter.com/aEXilIVICa