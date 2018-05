Dështon formimi i Komisionit hetimor për milionat e shpenzuar në lobim

Nuk është votuar themelimi i Komisionit hetimor parlamentar në lidhje me shpenzimet për lobim nga ana e Presidencës dhe Qeverisë të Republikës së Kosovës, për shkak se nuk pati kuorum për votim.

Një debat i ashpër u zhvillua mes partive politike, kryesisht mes PDK-së e LDK-së, meqë e para nuk i dha emrat duke shprehur rezervat e saja, por që këtë do ta bëjë pas konsultimeve.

Në fillim të seancës, shefi i Grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, sqaroi arsyen e iniciativës për themelimin e komisionit, për të cilin tha se do të merret me dy gjëra kyçe.

“E para, përputhshmërinë me ligjet në fuqi të mjeteve të shpenzuara për aktivitetet lobuese nga ana e Presidencës dhe Qeverisë së vendit nga viti 2010 deri më tani. Dhe e dyta, efektet e arritura deri me tani nga këto shpenzime për Republikën e Kosovës. Arsyetimi për formimin e këtij Komisioni parlamentar është dhënë në shkresën që kemi dorëzuar për të maksimizuar transparencën dhe ligjshmërinë në shfrytëzimin e parasë publike”, tha Hoti, transmeton kp.

Ai me këtë rast propozoi deputetët Lumir Abdixhiku si zëvendëskryesues, Vjosa Osmani dhe Ilir Deda. Mirëpo, shefi i Grupit parlamentar të PDK-së, Memli Krasniqi, shprehu rezervat e tij rreth kësaj iniciative, duke thënë se nuk e dinë nëse Kuvendi do të shndërrohet në prokurori apo do ta arrijë ta ruajë atë për çfarë është.

“Iniciativat për të formuar komisione hetimore për çështje vend e pa vend, të cilat ka edhe dyshime që janë në pajtim me Kushtetutën në rastin konkret sepse ekziston një ndarje e pushteteve dhe po ashtu e përgjegjësive të disa prej institucioneve. Sidoqoftë, vlerësoj se mund të na fusin në një cikël të iniciativave për themelimin e komisioneve hetimore, të cilat pastaj nuk e di a do ta kthejnë këtë Kuvend në një lloj prokurorie, apo vend për të kryer detyrat, të cilat i kemi. Gjithsesi, PDK sot nuk është e gatshme t’i japë emrat, na duhet të konsultohemi edhe pak si grup parlamentar dhe pastaj nëse vazhdon iniciativa për këtë komision edhe mund t’ju njoftojmë me kohë për katër emrat që do duhej t’i kishim për këtë komision”, tha Krasniqi.

Ndërkohë, shefi i Grupit parlamentar të VV-së, Glauk Konjufca, tha se nuk ka nevojë të frikësohet asnjë parti nga hetimi për presidentin, meqë ai vetë ka deklaruar se është apolitik.

“Vetë e kam dëgjuar presidentin duke thënë që është jo partiak, tash nuk besoj që asnjë parti ka arsye të frikësohet që Hashim Thaçi të hetohet me mënyrën se si i shpenzon paratë publike. Kështu që edhe ne jemi për t’u krijuar ky komision hetimor edhe propozojmë që deputetët Arbërie Nagavci dhe Drita Millaku të jenë pjesë e këtij komisioni”, u shpreh Konjufca.

tij, reagoi përsëri Memli Krasniqi, i cili e quajti kolegun e tij nga VV-ja, paragjykues.

“Si edhe shpesh herë, Konjufca ishte paragjykues, sepse unë pata shqetësimin me shumë për Isa Mustafën dhe Ramush Haradinajn, sepse kjo kërkesa ka të bëjë me Qeverinë dhe Presidencën e jo me Presidencën. Kjo na ka shqetësuar më shumë, sepse këtë Qeveri e udhëheq kryetari i AAK-së, e atë Qeverinë e kaluar edhe besoj është pjesë e këtij hetimi, nëse s’e ka menduar LDK propozoj që të përfshihet, është udhëhequr nga kryetari i LDK-së”, tha ai.

Replikën e vazhdoj edhe deputeti Konjufca, i cili tha se krejt këta që i përmendi Memli nuk bënë shumë dallime tek ata.

Deputeti i Grupit të Deputetëve të Pavarur, Dardan Molliqaj, propozoi Dardan Sejdiun si përfaqësues në këtë komision, i cili do të jetë edhe kryesues. Derisa shtoi se partitë po shfrytëzojnë mekanizma kur nuk iu konvenojnë komisionet.

“Një gjë është e qartë që cilësdo prej partive që nuk iu konvenon të krijohen komisione kanë gjetur një mekanizëm të bllokimit, sepse pa dërgimin e përfaqësuesve nga ndonjëra prej grupeve parlamentare komisionet edhe nuk po funksionalizohen”, u shpreh Molliqaj.

Teuta Haxhiu në emër të AAK-së, tha se ata janë pro themelimit, derisa ka propozuar Muharrem Nitajn dhe Blerim Kuçin përfaqësues të AAK-së në këtë komision.

“Formimet e komisioneve hetimore nganjëherë po bëhen sa për të thënë. Megjithatë transparenca e Qeverisë ekziston dhe do të informohet me kohë. Ne kemi emrat, Muharrem Nitaj dhe Blerim Kuçi”, tha ajo.

Ndërsa, Bilall Sherifi, shef i Grupit Parlamentar të Nismës Socialdemokrate të Kosovës, tha se ky komision nuk merret me hetim, por vetëm me shikimin e faturave që janë shpenzuar për lobim nëse janë shpenzuar në mënyrë të duhur apo jo, derisa ka propozuar deputetin Zafir Berisha për anëtar të këtij komisioni.

Grupi parlamentar 6+ ka propozuar deputetin Fikrim Damka për anëtar të këtij komisioni, ndërsa Lista Serbe nuk ka dhënë asnjë emër, pasi nuk ishte në seancë.