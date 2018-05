AGK: Tetë raste të sulmeve ndaj gazetarëve, gjykatat nuk janë efikase

Dita Ndërkombëtare e Lirisë së Mediave nuk e ka gjetur në gjendje të mirë Kosovën, ku vetëm në 5-mujorin e parë të këtij viti janë raportuar 8 raste, përfshirë kërcënime, sulme fizike dhe dëmtim të pronës së gazetarëve.

Kështu bëri të ditur Majlinda Aliu nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK), në protestën e mbajtur sot, ku është kërkuar përmirësimi dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet e sigurisë.

Aliu tha se nga sulmet e raportua, 5 prej tyre janë kërcënime, një rast është i dëmtimit të pronës dhe një tjetër është sulm ndaj një fotoreporteri në veri të Kosovës.

E përkundër asaj se AGK ka ngritur zërin, ajo tha se gjykatat nuk po tregojnë efikasitet. Sipas saj, mosndëshkimi i atyre që kanë kryer këto vepra vret lirinë e shprehjes, prandaj edhe kishin zgjedhur këtë moto për protestën e sotme.

“Bëjmë thirrje tek organet e drejtësisë që të merren më seriozisht me rastet e gazetarëve, pra kur ka sulme apo kërcënime ndaj gazetarëve, që t’i adresojnë këto çështje dhe të marrin verdikte e jo t’i zvarrisin siç ka ndodhur deri më tani. Deri më tash, vetëm brenda këtyre 5 muajve, ne në AGK kemi pranuar 8 raste të kërcënimeve, sulmeve fizike dhe dëmtime të pronës së gazetarëve. Sigurisht se për të gjitha këto raste janë lajmëruar organet e hetuesisë, mirëpo instancat më të larta, siç janë gjykatat, nuk po tregohen shumë efikase për të marrë vendime konkrete që t’i mbrojnë të drejtat e gazetarëve”, tha ajo.

Sipas saj, hap pozitiv është emërimi i një prokurori për trajtimin e sulmeve dhe rasteve tjera kundër gazetarëve, me ç’rast tha se në gjë e tillë ka qenë indikatorë që sivjet Kosovën ta vejë 4 vende më lart në Raportin e Reporterëve pa Kufi.

Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Serbë të Kosovës, Budimir Niçiq, tha se mbështesin kërkesat e kolegëve të tyre shqiptarë në Ditën e Lirisë së Mediave, pasi ato janë probleme të ngjashme, ndërsa parashtroi katër kërkesa.

“Në këtë ditë kemi katër kërkesa. E para është që Gjykata speciale për krime lufte me kujdes të veçantë të marrë me prioritetet rastet e gazetarëve të vrarë. Kërkesa jonë e dytë është që prokuroria në Prishtinës së bashku me EULEX-in të nisin hetimet për rastet tjera që nuk janë në mandat të Gjykatës Speciale. Kërkojmë nga policia, prokuroria dhe gjykata në Kosovë që të hetojnë dhe të procesojnë të gjitha sulmet ndaj gazetarëve viteve të kaluara dhe kërkesa jonë e katërt e cila është specifike dhe dallon, është e drejta jonë për përdorimin e gjuhës, e cila edhe sot shkelet, andaj thërrasim institucionet e Kosovës që të respektojnë të drejtën për përdorimin e gjuhës serbe dhe t’iu mundësohet përkthimi në ngjarje dhe sidomos në Kuvendin e Kosovës,” theksoi ai.

Ndërsa Zekrija Shabani, i cili në duar mbante parullën “Fighting Fake News”, tha për KosovaPress se janë redaksitë dhe gazetarët e mirëfilltë ata që duhet të ndalojnë përhapjen e lajmeve të tilla.

Madje Shabani kërkon që gazetarët të mobilizohen për të luftuar dhe parandaluar këtë frymë, pasi që sipas tij, edhe mediat ekzistuese po publikojnë lajme të rrejshme të shtyra nga interesi politik dhe biznesi.

“Krejt bota është duke vuajtur prej lajmeve të rrejshme, e fatkeqësisht atë punën tonë të gazetarëve të mirëfilltë, po e qesin poshtë disa të ashtuquajtur gazetarë të cilët në emër të lirisë të shprehjes, manipulojnë me të, i manipulojnë njerëzit me lloj-lloj lajmi të pa vërtetë. Dhe me këtë ne duam të tregojmë se nuk jemi me ata që në emër të lirisë të shprehjes, abuzojnë me lirinë e shprehjes. Në Kosovë unë frikësohem se shumë shpejt do të kemi një kaos, apo një vërshim të jashtëzakonshëm, qysh ka ndodhur në krejt botën, por ne duhet të përgatitemi paraprakisht që t’i luftojmë këto lajme të rrejshme duke filluar prej redaksive ku punojmë”, u shpreh ai.

“Drejtësi për Gazetarët”, “Zbatojeni Ligjin e Punës”, “Ndaloni linçimet”, “Fighting Fake News” ishin disa nga parullat me të cilat protestuan gazetarët.

Ndryshe, 3 maji shënon Ditën Ndërkombëtare të Lirisë së Medias, e cila përkujtohet çdo vit për të sjellë në vëmendje se liria e shtypit dhe liria e shprehjes janë të drejta themelore të njeriut. Kjo ditë u kujton njerëzve se shumë gazetarë kanë gjetur vdekjen apo kanë rënë në burg për të sjellë lajmin te publiku.

Dita Ndërkombëtare e Lirisë së Medias është themeluar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në dhjetor të vitit 1993 si një zgjatim i Seminarit mbi Promovimin e një shtypi të pavarur dhe pluralist afrikan. Ky seminar u zhvillua në Namibi në vitin 1991 dhe solli miratimin e Deklaratës ‘Windhoek’ mbi Promovimin dhe Pluralizmin e Medias.

Deklarata ‘Windhoek’ është krijuar për ruajtur dhe nxitur një shtyp të pavarur, pluralist dhe të lirë. Deklarata thekson rëndësinë e një shtypi të lirë për zhvillimin dhe ruajtjen e demokracisë në një vend, si dhe për zhvillimin ekonomik.

Dita Ndërkombëtare e Lirisë së Medias festohet çdo vit më 3 maj, datë në të cilën është miratuar Deklarata ‘Windhoek’ . Megjithëse kjo ditë ka filluar të kujtohet që nga viti 1993, ajo i ka rrënjët shumë më të thella në Kombet e Bashkuara.

Neni 19 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut 1948 thekson se “të gjithë kanë të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes, kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacion dhe ide me çfarëdo mjeti pavarësisht nga kufijtë.”