“Zbulimet” serbo -ruse: Në shtratin e Gazivodës – qytetërimi mesjetar serb

Historiografia serbe është me përplot gënjeshtra. Me to ajo përpiqet ta dëshmojë gjoja “autoktoninë” serbe, sidomos në Kosovë.

Në gënjeshtër e tillë po qarkullon që nga dje, por edhe sot, nëpër mediet e elektronike të Serbisë, lidhur me ndërtimin dhe, siç thonë këto medie, me prapavijë, të Liqenit të Gazivodës , transmeton Koha.net.

Në këtë gënjeshtër të radhës, “ekspertëve” serbë ua janë bashkuar edhe rusët, ndërsa lajmi i parë për këtë u publikua në portalin rus ‘sputnjik” që editohet serbisht.

Sot këtë shkrim e përcjell edhe gazeta e Beogradit “veçernje novosti”. Ajo thotë se në Luginën e Kollashinit buzë Ibrit në Kosovë është ndërtuar Liqeni i Gazivodës i cili vazhdon të mbetet pikë kontestuese në bisedimet ndërmjet Serbisë e Kosovës.

Sipas këtij shkrimi, në ish -Jugosllavinë e atëhershme që kishte cilësimin kushtetues edhe republikë socialiste federative, në fillimin e viteve të 70-ta të shekullit të shkuar, përkundër se dihej ç’ thesar kulture ruhej në atë vend, janë shpërngulur 14 fshatra serbe.

Portalet serbe ankohen se sado që zyrtarët e Kosovës e dinin dhe dinë rëndësinë e këtij vendi, ekspertët serbë e aq më pak opinioni, nuk e dinë se çfarë, gjoja, fsheh thellësia e liqenit.

Ndërsa, “për ta dëshmuar” këtë rëndësi, në Serbi, një ekip serbo – rus paska ka filluar xhirimin e një filmi dokumentar me titullin „Gazivode, putevima Jelene Anžujske“ – Gazivoda, rrugëve të Elena Anzhuines nga dr Dushan Jovoviq.

i filmit thotë se Liqeni, Gazivoda, fsheh shumë sekrete, varre, kisha, nekropole, por edhe shkollën e parë për vajza si dhe oborrin e Elenës.

„Për shkuarje në Kosovë mjafton letërnjoftimi dhe dëshira për të vizituar diçka për të cilën flitet vazhdimisht . Këtë e po e bëjmë pak për revoltë pak për kryengritje. Kam tubuar ekipin “diversant” kulmor të ekspertëve”, thotë Jovoviq i cili ndihmohet nga historiania Katarina Mitroviq e cila thekson se me film do të zbulohen shumë sekrete dhe “sa ishte mbi Lindjen e Perëndimin Serbia në shekujt 13 – 14” në këtë pjesë të Kosovës .

Sipas Jovoviqit, “fundosja e trashëgimisë serbe është planifikuar gjatë dhe është bërë shumë shpejt”.

„Për më pak se gjashtë muaj u vendos të ndërtohet liqeni. Që të krijoheshin kushtet për fundosje, së pari u desh të dërgoheshin arkeologët në rajon. Duhej studiuar 25 kilometra. Ekipi përbëhej nga shqiptarë e serbë. U regjistruan 30 lokalitete. Pastaj përnjëherë gjysma e këtij dokumentacioni, ku ishin shënuar të gjitha gjetjet, u zhduk. Dhe u ndërtua liqeni e thesari mesjetar u harrua krejtësisht ose u fundos”, thotë Jovoviq, transmeton Koah.net.

Ai në vazhdim ka treguar për ndihmën që po merr nga rusët për këtë film:

„Një ekip rus nga Shën Petërsburgu, i përbëre nga 40 persona me katër furgonë dhe me pajisjet me vlerë 2.5 milionë euro, erdhi në Kosovë. Ky është projekti më i madh serbo-rus pas luftës në Kosovë. Liqeni është i thellë 110 metra dhe me skanuesit shumë seriozë rusë kemi punuar në dimension 3D. Kemi punuar me shumë ekipe të koordinuara dhe me arkeologë nënujorë. Përkundër kushteve të këqija atmosferike, menjëherë kemi ndier lidhje vëllazërore - ata u gëzuan më shumë se ne kur e gjetëm kishën e shekullit 13 të fundosur dhe Kullën e Kambanave 7 metra të lartë”.

Sipas tij, projekti po punohet në faza, KFOR-i fluturon sipër, valët janë të mëdha,ndërsa shton se puna në këtë film do të zgjasë tri vjet, tek ankohet se vetëm „Elektroprivreda Srbije“ i ka dhënë mjete për dy lente për kamerë pa të cilat, sipas tij, është i pamundur xhirimi.

Se a do të mbetet ky film vetëm në domenin e filmave shkencorë- fantastikë ku ende nuk është provuar kinematografia serbe, apo në suazat e propagandës kundër Kosovës dhe gënjeshtrave të tjera në shërbim të Beogradit që e synon jo vetëm Gazivodën në Kosovë, mbetet për t’u parë.