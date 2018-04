Nisma kërkon që dialogun ta udhëheqë qeveria, jo Thaçi

Shefi i Grupit Parlamentar të Nismës, Bilall Sherifi, ka thënë se kjo parti është kundër idesë së kryeministrit Ramush Haradinaj që presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi të udhëheqë bisedimet finale në dialogun Kosovë – Serbi.

Sipas Sherifit, Thaçi në kohën sa ishte në qeveri ka dëshmuar se nuk di të dialogojë duke “i sjellë Kosovës marrëveshje të dëmshme”.

“Nisma ka bërë të ditur se mendon që dialogu me Serbinë siç ka filluar duhet të mbyllet brenda qeverisë dhe nuk duhet të transferohet te presidenti, për faktin edhe për shkak të personit, që në cilësinë e kryeministrit ka histori të dobët me marrëveshjet që në kor janë cilësuar si të dobëta. Fusnota, telekomi e të tjera... nuk mundet i njëjti njeri, që ka funksion tjetër të vendoset tash të jetë më i mirë”, ka thënë Sherifi.

Sipas tij, dialogun duhet ta udhëheqë qeveria, por nëse kjo refuzohet nga kryeministri Ramush Haradinaj, udhëheqja duhet t’i kalojë Kadri Veselit, si kryetar i partisë më të madhe në koalicionin qeverisës. E nëse as Veseli nuk pranon, sipas Sherifit, kjo mund t’i besohet zëvendëskryeministrit, Fatmir Limaj, që është kryetar i Nismës.

“Nëse kryeministri nuk mundet le të bëhet një ekip. Nëse kryeministri mendon se nuk ka kohë le t’i mbetet partisë më të madhe të koalicionit, le të mbetet në Kuvend, le t’i mbetet kryeparlamentarit Veseli, pastaj le ta marrë zëvendëskryeministri Limaj. Ai është kryetar i partisë dhe mund të mbetej brenda qeverisë, e mund të merrej ekskluzivisht me dialogun”, është shprehur Sherifi në Interaktiv të KTV-së.

Ai ka thënë se e sheh si të thatë platformën e qeverisë, të propozuar për finalizimin e dialogut.

“Nisma do të japë qëndrimin e saj në proces kur të hapet debati. Besojmë se idetë tona duhet të inkorporohen. Platforma më shumë ka qenë si skicë se si ide me të cilën delegacioni i Kosovës mund të niset. Ajo është shumë e thatë. E shoh si skelet që duhet të mbushet. Nuk mund t’i kërkohet llogari një delegacioni nëse niset me ato pak rreshta. Ato mund të mbushen me përgjigje të gabuara që, siç po shihet, më pas nuk po mund t’i zhbëjmë. Thaçi as nuk do të kërkonte miratimin e Kuvendit e as opozitës e do të shkonte atje do të thoshte se unë e bëra”, ka thënë më tej ai.

Sherifi ka shtuar se nuk beson që Lista Serbe do t’ua bëjë votat opozitës për rrëzim të qeverisë. Sipas tij, “edhe pse deklarojnë se janë kundër kësaj qeveria, ata nuk japin votat për rrëzimin e saj”.