Express sot për sigurinë në punë dhe pasionin për vallëzim

Express Intervista sot në Express për sigurinë në punë, e ftuar Valbona Kamberi, kryetare e Sindikatës së Policisë së Kosovës.

Me të ftuarit në studio do të diskutohet për pasioni për vallëzim, cilat janë kënaqësitë dhe përfitimet e këtij profesioni. Përvojat e tyre me shikuesit tonë do t;i ndajnë Dafina Rudi, Zana Jaha Osmani dhe Tezi Latifi.

Kino “Armata”, në kërkim të platformës, hapen dyert pas tridhjetë vjetësh për publikun

Po ashtu, ndër të tjera do të njiheni me të rejat e fundit nga showbiznesi e sporti.

Ndërkaq Linda edhe sot sjellë recetën e ditës: Pite me spinaq në formë më ndryshe.