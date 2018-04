VV ka disa pyetje për Haradinajn në lidhje me sektorin e energjetikës

Lëvizja Vetëvendosje mbajti konferencë për media me qëllim që të adresohen çështjet e keqmenaxhimit dhe keqpërdorimin në sektorin e energjetikës. Kështu thuhet në komunikatën e VV-së, e ku në konferencë foli deputetja Arbërie Nagavci, dhe tha se gjatë muajve të kaluar qytetarët anekënd komunave të Kosovës u ballafaquan me reduktime të ashpra të energjisë elektrike.

“Edhe pse qytetarët jo vetëm se e kanë paguar rrymën, por kanë paguar më shumë sesa që në të vërtetë kanë kushtuar shërbimet e marra, KEDS ka vazhduar në avazin e njëjtë me reduktime të paarsyeshme”, tha ajo.

Sipas saj, importi i energjisë elektrike për vitin 2017 ka kushtuar rreth 68 milionë euro. Nga viti 2011 deri në vitin e fundit mbi 300 milionë euro janë shpenzuar për import të energjisë, por situata në këtë sektor nuk është përmirësuar fare.

“Duke pasur parasysh dhe ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, dhe ndryshimin e fundit të tarifave dimër – verë, në tarifën që është më afër shifrës së sezonit dimëror kjo faturë në shpenzimet e gjithëmbarshme të Kosovës dhe qytetarëve të saj bëhet tepër e madhe. Kjo situatë e vërteton dhe një herë përveç të tjerash edhe papërgjegjshmërinë e plotë të KEDS si shkelës i kontratës me qytetarët e Kosovës, gjegjësisht me secilin qytetar që paguan rrymën”, tha tutje.

VV thotë se për më shumë dhe për më keq, qytetarët jo vetëm që përballen me mungesë të energjisë, por ata janë të obliguar të paguajnë dhe humbjet teknike dhe komerciale, apo thënë më drejtpërdrejtë qytetarët obligohen të paguajnë vjedhjen e rrymës nga kompanitë dhe ekonomitë jo formale dhe qytetarët e papërgjegjshëm. Këtë e vërtetoi për një pjesë të asaj energjie (për katër komunat në veri të vendit) edhe raporti i Avokatit të Popullit dhe pastaj vendimi i Gjykatës.

“Edhe pse kur KEDS-it u privatizua në mënyrë krejtësisht arbitrare, u tha se përveç të tjerave kjo po bëhet që të garantohet furnizim i pandërprerë me energji elektrike dhe se humbjet teknike e edhe ato komerciale do të reduktoheshin, kjo jo vetëm që nuk ndodhi, por anasjelltas vazhduan reduktimet e u rrit çmimi. Vitin që shkoi Kryeministri Haradinaj mori vendim për kompesimin e të gjitha ndërtimeve në zonën e mbrojtur ekonomike në Shipitullë. Ky vendim u bë në shpërfillje totale të kushtetueshmërisë dhe ligjeve në fuqi”, tha Naganvci.

“Të gjithë janë në dijeni se në Shipitullë janë bërë ndërtime abuzive duke e ditur saktë se aty një ditë do të shpronësohej për të hapur minierën. Edhe pse kishte dy vendime qeverie, me 2004 dhe më 2009 që ndalonin ndërtimet në këtë zonë, qeveritë dhe komuna e Kastriotit me vetëdije lejuan ndërtime në masë”, tha tutje ajo.

Tutje tha se njëjtë po ashtu dhe bordet drejtuese të KEK-ut të cilët jo vetëm se nuk e adresuan në nivelin që duhet këtë çështje, por shumë prej tyre janë pjesë e kësaj megaafere në këtë zonë me rëndësi të veçantë.

“Në bazë të të dhënave as vlerësimi i vlerës së këtyre ndërtimeve nuk u është lejuar vlerësuesve të licencuar. Dhe se ndaj tyre dhe punonjësve të KEK ka pasur kërcënime për të cilat ende sot nuk janë marrë masa. Ndërtimet uzurpuese kanë vazhduar në këtë pjesë jashtëligjshëm, bordi i KEK-ut nuk ka reaguar fare, Komuna e Kastriotit që udhëhiqet nga AAK dhe që madje u fitua nga kjo marrëdhënie klienteliste po ashtu e as Ministritë e Mjedisit apo e Zhvillimit ekonomik po ashtu nuk kanë kurrfarë reagimi”, tha ajo.

VV thotë se Kryeministri Haradinaj ka obligim të njoftojë:

1. A i njeh dhe a do të respektojë Vendimet e vitit 2004 dhe 2009 si dhe atë të Qeverisë Mustafa për shpronësim, apo do të kompensojë edhe shtëpitë e ndërtuara pas vitit 2009, gjë që do të ngriste dyshime të bazuara për korrupsion?

2. Ndërtimet nga cili vit do t’i kompensojnë?

3. Sa ka mbërritur vlera e plotë e shpronësimit?

4. Kur do të publikohet lista e plotë e të kompensuarve dhe titulli i tyre i pronësisë?

5. Kur do ta bëjë publike listën e plotë edhe të atyre që po u kalohen paratë në llogari bankare edhe pse nuk kanë as tituj pronësie?

6. Si dhe më e rëndësishmja kur do të përfundojë studimi për minierën e re dhe kur do të fillojë nga ndërtimi ajo?

7. Kur planifikohet remonti i Termocentralit “Kosova B”?

“Ne gjendemi në të njëjtin rrezik si një vit më parë, kur po njëjtë Lëvizja Vetëvendosje referuar ekspertëve të fushës paralajmëroi për krizën që po e priste sektorin e prodhimit të energjisë elektrike”, thuhet në fund të komunikatës.