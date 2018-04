Sindikata e Punëtorëve të RTK-së, letër me shqetësime Kuvendit të Kosovës

Sindikata e Punëtoreve e RTK-së në një letër drejtuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ka shprehur shqetësim me mosmiratimin e Ligjit për RTK-në, moszgjidhjen e çështjes së financimit të përhershëm dhe të pavarur për RTK-në, si dhe digjitalizimin, procese këto të pakalueshme për funksionimin normal të RTK-së.

SPERTK ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës si themelues i RTK-së, ta ndihmojë mediumin e vetëm publik në vend, duke zgjidhur urgjentisht çështjen e financimit të pavarur, miratimin e Ligjit të ri, kalimin në transmetim HD dhe digjitalizimin e arkivit.

Po ashtu, SPERTK ka kërkuar nga Kuvendi i Kosovës, që mënyra e financimit të RTK-së të bëhet direkt nga taksapaguesit e Kosovës, përmes faturave të energjisë elektrike. Kjo do të ishte forma më mirë e cila do të garantonte pavarësi editoriale për RTK-në.

Letra e plotë e SPERTK:

Të nderuar deputetë të Kuvendit të Kosovës, sindikata SPERTK është e shqetësuar me gjendjen aktuale në RTK, e cila dita-ditës vetëm po rëndohet. Disa herë ju kemi shkruar dhe kemi qenë pjesëmarrës në punëtoritë e organizuara nga Komisioni për Media në Kuvendin e Kosovës, duke ju njoftuar me gjendjen jo të mirë të mediumit të vetëm publik në vend. SPERTK kërkon nga Komisioni për Medie i Kuvendit të Kosovës, të di se ku ka mbetur çështja e miratimit të Ligjit të ri të RTK-së. Ka pasur disa nisma që RTK-së t'i bëhet zgjidhje, por deri tani asgjë konkrete. SPERTK është e shqetësuar me mosmiratimin e Ligjit për RTK-në, po ashtu me moszgjidhjen e çështjes së financimit të përhershëm dhe të pavarur për RTK-në, si dhe digjitalizimin, procese këto të pakalueshme për funksionimin normal të RTK-së. Të nderuar deputetë disa herë ju kemi njoftuar si sindikatë për kushte të rënda pune në të cilat punojnë kolegët ta në, duke filluar nga studiot e improvizuara, teknikë e stërvjetëruar e RTK-së, e cila është donacion nga Japonia që i është dhënë RTK-së në vitin 2000.

Të nderuar deputetë, mediumet publike në rajon këto çështje i kanë të zgjidhura qysh moti. SPERTK kërkon nga kuvendi i Kosovës si themelues i RTK-së, ta ndihmojë mediumin e vetëm publik në vend, duke zgjidhur urgjentisht çështjen e financimit të pavarur, miratimin e Ligjit të ri, kalimin në transmetim HD dhe digjitalizimin e arkivit. SPERTK kërkon nga Kuvendi i Kosovës, që mënyra e financimit të RTK-së të bëhet direkt nga taksapaguesit e Kosovës, përmes faturave të energjisë elektrike. Kjo do të ishte forma më mirë e cila do të garantonte pavarësi editoriale për RTK-në.

Të nderuar deputetë të Kuvendit të Kosovës, është mundësia e fundit për t'i zgjidhur këto çështje me rëndësi për RTK-në, ndryshe fajin për mosfunksionimin e mediumit publik në vend do ta bartni edhe ju si themelues të RTK-së, ku për 20 vite rresht nuk ishit në gjendje t'i zgjidhnit këto probleme për RTK-në.