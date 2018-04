Kosovës mund t’i shtohet edhe Gjykata Speciale Kundërkorrupsion

Sistemit të drejtësisë së Kosovës, në të ardhmen mund t’i shtohet një gjykatë speciale, e cila do të merret me luftimin e korrupsionit. Këtë e tha për Radio Kosovën, ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, sipas të cilit Kosova ka nevojë për një gjykatë të tillë.

Shoqëria civile mirëpret krijimin e kësaj gjykate, por kërkon që rekrutimi i gjyqtarëve të bëhet nga ndërkombëtarët.

“Konsideroj se është e nevojshme është e domosdoshme krijimi i një gjykate speciale që do të merrej ekskluzivisht me lëndë që kanë të bëjnë me krim të organizuar dhe korrupsion. Jemi duke bërë analiza të thella sa i përket kësaj çështje dhe do të shohim nëse do të vije rekomandimi për krijimin e një gjykate të tillë ose jo", ka thënë ai.

Krijimi i një gjykate që do të merrej ekskluzivisht krimin e organizuar e korrupsionit, është i mirëpritur edhe nga shoqëria civile.

Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, organizatë kjo që vitin e kaluar rekomandoi krijimin e kësaj gjykate, tregon se pse patën rekomanduar themelimin e një gjykate të tillë.

“Duke parë kapjen e sistemit të drejtësisë nga politika, besojmë se kjo gjykate është një nevojë e domosdoshme dhe do të shërbente si institucion i cili në mënyrë të pavarur do të mund të luftonte dukurinë e korrupsionit dhe krimit të organizuar”, theksoi Musliu.

Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, pohon se kurdo që të krijohet kjo gjykatë, përzgjedhjen e gjyqtarëve do të duhej bënin ndërkombëtarët, në të kundërtën edhe kjo gjykatë nuk do të ishte e pavarur nga politika. Por, që kjo të ndodhë, duhen ndryshime kushtetuese. Musliu, mendon se për një gjykatë e cila do të kishte gjyqtarë të pavarur ja vlejnë ndryshimet kushtetuese.

Ndryshe, Kosova që nga paslufta ka probleme me luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, e luftimi i tyre është kusht për liberalizimin e vizave dhe rrugëtimin e vendit drejt Bashkimit Evropian.