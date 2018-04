Të verbrit protestojnë për 1 Maj

Iniciativa e Pavarur e të Verbërve, përmes një njoftimi dërguar mediave, ka bërë me dije se do të organizojnë protestë më datën 1 maj, me fillim nga ora 12:00 para objektit të Qeverisë së Kosovës.

Qëllimi kryesor i protestës, sipas kësaj iniciative, është zbatimi i Ligjit për Persona me Aftësi të Kufizuara, veçanërisht Ligjit për të Verbër.

“Të pakënaqur nga mos zbatimi i këtij ligji, ne kemi vendosur të protestojmë deri në realizimin e qëllimit tonë. Andaj, ju ftojmë që të na bashkëngjiteni në protestën e tretë me radhë që do të mbahet me datën 01.05.2018 në ora 12:00, para objektit të Qeverisë”, thuhet në njoftimin e IPV-së.

Motoja e protestës është “Ne kemi Dinjitet”, ndërsa kërkesat e tyre janë punësimi dhe zbatimi i Ligjit për të Verbër.

Mbledhja e protestuesve do të bëhet nga ora 10:30 deri 11:30, para Bibliotekës Kombëtare.