Në banesa, më së shumti përdoret druri për ngrohje

ASK thotë se qëllimi i publikimit është që të paraqes tendencën e zhvillimit të këtij sektori.

Në këtë hulumtim statistikor janë prezantuar të gjeturat statistikore për vitin referues 2015 mbi konsumin e energjisë nga ana e ekonomive familjare.

“Numri i përgjithshëm i hapësirave për banim ishte 366 020, kurse i ekonomive familjare ishte më 333 290. Sipas anketës, territori i Kosovës është i mbuluar me 99.8 % me energji elek trike. Sa i përket llojit të burimit të ngrohjes rreth 70.35% e banesave përdorin drurin si një burim ngrohjeje, 18.18% e përdorin vetëm energjinë elektrike si burim për ngrohje, 7.10% e përdorin thëngjillin si burim të energjisë, 4.02% konsumojnë ngrohje nga sistemi qendror ose edhe lokal për ngrohjen e hapësirave dhe 0.35% përdorin alternativa të tjera. Besojmë se ky publikim do të shërbejë si material i dobishëm referues për të gjithë shfrytëzuesit e të dhënave statistikore të ASK-së dhe do të shërbejë si informacion i dobishëm dhe relevant ekonomik për Kosovën. Për mbledhjen e të dhënave është përgatitur një pyetësor nga ASK-ja sipas kërkesave të Eurostat-it, me tendencë të modifikimit në të ardhmen”, thuhet në komunikatën e ASK-së