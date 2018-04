Revista amerikane hedh dyshime mbi burimin e parave të përdorura nga LSI për lobim në SHBA

Revista amerikane Mother Jones ka botuar një shkrim tjetër hulumtues, mbi përpjekjet për lobim të partive shqiptare në Uashington. Shkrimi hedh dyshime mbi burimin e parave të përdorura për këtë qëllim nga Lëvizja Socialiste për Integrim, LSI.

Autorë të artikullit janë Dan Friedman dhe Hannah Levintova.

Vitin e kaluar, thuhet në këtë shkrim, ish-kongresmeni republikan Howard “Buck” McKeon u kontraktua nga LSI-ja për t’i dhënë asaj akses tek administrata Trump dhe republikanët e Kongresit amerikan. Por pjesa më e madhe e punës së firmës së tij u financua nga një kompani fantazmë qipriote me emrin Dorelita. Sipas artikullit, burimi i parave që rrodhën nga Dorelita për tek firma lobuese e zotit McKeon mbetet i errët.

Artikulli i Mother Jones shtron pyetjen se kush pagoi për LSI-në, që ajo të lobonte pranë zyrtarëve amerikanë në prag të zgjedhjeve të vitit 2017 në Shqipëri.

Shkrimi e vë gishtin gjithashtu te ligjet amerikane të lobimit, që sipas autorëve, ua bëjnë të lehtë interesave të huaja të përdorin kompani fantazmë për të realizuar axhendat e tyre në Uashington pa zbuluar identitetet apo qëllimet e tyre.

Në janar 2017, shkruan Mother Jones, në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të Shqipërisë, Grupi McKeon nënshkroi me LSI-në një kontratë lobimi prej 15 mijë dollarësh në muaj. Kontrata nuk u nënshkrua nga zyrtarët e LSI-së, por nga një avokat grek me emrin Iraklis Fidetzis, me të cilin kishte njohje njëri prej njerëzve të LSI-së, Vangjel Tavo.

Në shkurt 2017, Grupi McKeon njoftoi se po i jepte fund kontratës me LSI-në. Por një muaj më vonë, më 24 mars, ky grup nënshkroi një tjetër kontratë, të firmosur po nga avokati Fidetzis, kësaj here për të lobuar për kompaninë Dorelita. Sipas Mother Jones, një burim që kishte dijeni për kontratën, tha se Fidetzis kishte sugjeruar ta paguante Grupin McKeon që ky të vazhdonte lobimin për LSI-në përmes firmës Dorelita. Me kontratën e re të lobimit, që mbulonte një vit punë, shkruajnë autorët, pagesa për Grupin McKeon do të ishte 50 mijë dollarë në muaj, plus shpenzimet, pra mëse tri herë më e lartë sesa kontrata e mëparshme me LSI-në.

Sipas burimit, që autorët nuk e citojnë me emër, synimi kryesor i kontratës me firmën Dorelita ishte që kryetarit të atëhershëm të LSI-së, Ilir Meta, t’i sigurohej akses te Presidenti Trump në formën e një takimi ose fotografie me të, përpjekje që nuk u realizua.

Kontrata e 24 marsit dhe dokumentet e Grupit McKeon nuk e përmendin me emër LSI-në, shkruajnë autorët, të cilët thonë se Dorelita, si kompani fantazmë, kishte një qëllim të vetëm: të realizonte pagesat për Grupin McKeon në emër të LSI-së.

Autorët përmendin gjithashtu se në prill 2017, Grupi McKeon kontaktoi një numër republikanësh për të organizuar takime për llogari të firmës Dorelita, siç ka deklaruar vetë Grupi në dokumentet e paraqitura Departamentit të Drejtësisë. Por sipas Mother Jones, burime të shumta i kanë thënë revistës se disa nga këto takime lidhen me LSI-në.

Autorët hedhin gjithashtu dyshime se një vizitë e zotit Vangjel Tavo në Uashington në fund të prillit 2017 lidhet me takimet që Grupi McKeon po organizonte me republikanë të Kongresit për llogari të firmës Dorelita.

Autorët e shkrimit venë në dukje se ligji amerikan kërkon që firmat lobuese të deklarojnë qeveritë e huaja ose partitë politike për të cilat lobojnë, por Grupi McKeon nuk e identifikoi LSI-në apo Shqipërinë si përfitues të punës së tij për kompaninë Dorelita.

Autorët shkruajnë se nuk ka gjasa që Fidetzis ta ketë financuar vetë fushatën e shtrenjtë të lobimit të firmës Dorelita, por ka vepruar në emër të një pale tjetër. Pyetja që mbetet pa përgjigje, shkruajnë ata, është se kush e financoi lobimin e LSI-së dhe cili ishte objektivi prapa kësaj fushate ndikimi.

Reagon LSI

Lëvizja socialiste për Integrim hodhi poshtë të gjitha pretendimet e ngritura në shkrimin e revistës Mother Jones, duke e quajtur artikullin e botuar prej saj një manipulim, mashtrim, pa fakte dhe të shtrembëruar.

LSI-ja publikoi të plotë këmbimin e emaileve me gazetarët e Mother Jones, dhe përgjigjet e dhëna prej saj, ku ajo thekson në mënyrë të përsëritur se nuk ka asnjë njohje apo lidhje me shoqërinë “Dorelita Limited”, për të cilën revista ngre dyshime se është përdorur si mbulesë për lobimin në favor të LSI-së.

Zëri Amerikës u përpoq sot të kontaktonte dhe me deputetin e LSI-së Vangjel Tavo, për t’u interesuar për lidhjet e tij me avokatin grek Iraklis Fidetzis, i cili firmosi në emër të LSI-së kontratën e lobimit mes kësaj partie dhe grupit McKeon, apo dhe për faktin që sipas Revistës Mother Jones, ai dyshohet se kishte realizuar një vizitë në Uashington në muajin prill, si pjesë e lobimit përmes shoqërisë “Dorelita Limited”.

Tavo nuk ju përgjigj telefonatave dhe as mesazheve të korrespondentit tonë në Tiranë./VoA