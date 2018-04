Rama i gatshëm për takime në BE me Bashën

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama është shprehur i gatshëm të udhëtojë me kreun demokrat Lulzim Basha për takime në Evropë që do të mundësonin hapjen e negociatave për anëtarësimin e vendit në BE.

Ai këto komente i bëri në një konferencë për media sot në Tiranë, pas takimit me homologun tij belg Charles Michel, duke u përgjigjur nëse do të udhëtonte me kreun e opozitës për të zhvilluar takime në kancelaritë kryesore evropiane për këtë çështje, transmeton kp.

“Pyetja s’ka nevojë për përgjigje. Do të ishte shumë e vlefshme nëse ajo do të ndodhte”, tha Rama.