Krasniqi: Partitë politike duhet të gjejnë gjuhë të përbashkët për të shkuar në zgjedhje

Jakup Krasniqi, në Interaktiv të KTV-së, ka folur edhe për Qeverinë Haradinaj, dhe thotë se nga kryeministri Haradinaj, ka pasur pritje më të mira.

“Kam pritur më shumë prej Haradinajt, është bukur kabinet i madh në këtë Qeveri. Kam pritur që disa probleme nga e kaluara të hiqen më shpejt dhe Qeveria të merret me punën e saj, si zhvillimi i vendit, por këtë nuk po e shohim”, tha Krasniqi.

Tha se në parlament e kemi edhe problemin me Listën Serbe, e cila “herë është pjesë e qeverisë e herë jo”.

“Në anën tjetër, pozita s’i ka numra për me qeverisë e opozita s’i ka numrat me rrëzua qeverinë për me shku në zgjedhje, por mbase partitë politike duhet të gjejnë një gjuhë të përbashkët për të shkuar në zgjedhje të reja”, tha Krasniqi.

Ai thotë se halli i tij megjithatë s’është që të shkohet në zgjedhje të reja. “Edhe po të shkojmë në zgjedhje, do ta kemi të njëjtin rezultat. Neve na duhet të gjejmë një zgjidhje të përbashkët, jo vetëm të shkojmë në zgjedhje e të kemi rezultate të njëjta. Ne si Nismë po përpiqemi që gjuha jonë të jetë e njëjtë me të gjitha palët, duam gjuhë racionale”, tha ai.

Për habinë e Haradinajt, për disa gjëra që thotë se nuk i ka ditur, Krasniqi thotë se është përgjegjësi e tij si kryeministër.

“Mbrojtja e siguria e vendit, edhe me kushtetutë janë pjesë e Qeverisë. Presidenti është më shumë ceremonial se sa ekzekutiv. Ekzekutivi është në duart e kryeministrit Haradinaj, ndoshta ai ka bë mirë që i ka shkarkuar 2 persona përgjegjës në institucione, por unë mendoj që përgjegjësia s’ka mujt mu ndalë vetëm në 2 persona, është më e thellë. Ndoshta, me formimin e komisionit hetimor parlamentar, kjo do të vazhdohet tutje, do ketë edhe defekte tjera, ndoshta edhe te ndonjë ministër tjetër”, tha ai, duke shtuar se edhe drejtësia ka dorë në këto raste.

Krasniqi ka thënë se konferenca e Thaçit pas deportimit e shtetasve turq, dhe mbrojtja nga ana e tij për AKI-në, ishte skandale, pasi sipas tij, edhe nëse AKI apo cilido institucion ka konfirmuar se ata janë të rrezikshëm, dihet çfarë vendime duhet marrë, dhe si të largohen ata nga vendi.

“Në këtë rrafsh që ne jemi, ligjet e Kosovës, në këtë rast nuk janë respektuar, nëse presidenti e arsyeton AKI-në, atëherë është përgjegjës edhe ai”.

Kransiqi ka folur edhe për Aferën “Pronto”, dhe tha se s’është i lumtur që ka aktakuzë për këtë aferë, pasi ka kohë që është ditur për këtë veprim. Ai tha se sistemi i Drejtësisë në Kosovë ka qenë i njohur kaherë me këtë aferë, por s’pret që të ketë dënime për ndonjërin nga të përfshirët.

“Nuk jam ekspert i ligjeve, por nuk e di a ka bazë për vepër penale, sepse në fund ata do të shpallen të pafajshëm. Këto veprime nuk e di sa janë të ndalueshme, fundja fundit, bordet janë politike, megjithatë i takon sistemit të drejtësisë ta thotë fjalën e vetë”, tha ai, e shtoi se ofendimet nga ana e Grabovcit, le t’i mbajë ai në përgjegjësi, dhe ka shtuar se Grabovci i ka kërkuar vetëm falje publike, por jo personalisht.

Duhet të ndërrohet sistemi që të ketë zgjedhje direkte të presidentit

Krasniqi në fund tha se mënyra se s’i janë bërë pazaret në zgjedhjen e presidentit, e kanë dëmtuar pozicionin që ka sot presidenti.

“Për ta ruajtur pozitën e presidentit si institucion ceremonial, do të ishte më mirë për vendin që të bëhet zgjedhja nga qytetarët”, tha Krasniqi.

23:43 Krasniqi thotë se bisedimet mes Kosovës e Serbisë janë politike, jo teknike

Qeveria e Kosovës ka bërë një platformë për finalizimin e dialogut me Serbinë. Dokumenti dyfaqësh mban titullin “Platformë shtetërore për finalizimin e dialogut ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve në mes dy shteteve”, por Jakup Krasniqi, nuk ka pritje të mëdha nga kjo platformë.

Kryetar i Këshillit Kombëtar të NISMA-s, Jakup Krasniqi, i cili ishte i ftuar në Interaktiv të KTV-së, e sheh të vështirë që kjo platformë të marrë kuptim, pasi fillimisht opozita dhe pozita nuk bien dakord me njëra tjetrën.

“U bënë 5 vjet nga marrëveshja e 19 prillit 2013. Fazën finale e kërkova në internet dhe e gjeta platformën origjinale. Sikur të ishte në fillim i bisedimeve teknike, si është paraparë nga rezoluta e asamblesë së përgjithshme, në rregull, por e dimë që jo më pak se 5 vite është biseduar për këtë në Bruksel, dhe nuk e di sa është reale që pas 5 viteve me bisedime teknike, të hartohet një platformë për bisedime teknike. Është goxha e vështirë ta kuptojë ,se s’i këto bisedime që do të udhëhiqen nga një komision qeveritar e përgjegjësia i është dhënë Thaçit, të jenë teknike”, tha Krasniqi, e thotë se ato janë bisedime politike.

Krasniqi thotë, se duke u bazuar në atë që ka parë deri tani, janë bisedime teknike sepse s’ka normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

“Ky dokument thirret në një konsensus të subjekteve politike të pozitës dhe opozitës, por s’ka komunikim të mirëfilltë mes tyre. Opozita ka vërejtje të shumta, dhe ka bërë ftesë për një dialog mes tyre por është goxha vështirë të ketë diçka të përbashkët. Me gjuhën mes opozitës e pozitës, s’do të ketë konsensus, aq më pak kur opozita se pranon Thaçin ta drejtojë”, tha ai.

Kransiqi thotë se i ka 2 probleme, fillimisht tentimin për të kapërcyer bisedimet politike në teknike është vështirë sepse siç thotë ai, për 5 vjet 2 kryeministra e 2 qeveri kanë marrë obligime politike atje. “Më duket ngjashëm si me veprimet e 21 dhjetorit, mënyra se si deshën ta zhbëjnë Gjykatën Speciale. Ky dokument vështirë do jetë i pranueshëm për Brukselin. Megjithatë, duhet të presim debatin që do zhvillohet në Kuvend”, tha Krasniqi, e shtoi se para se të zhvillohet debat në Kuvend, duhet të bëhet në mes partive politike.

Sipas tij, halli i LDK-së dhe i VV-së, tani është të kërkojnë kohën e duhur për të shkuar në zgjedhje, e jo që po kërkojnë të bisedojnë vetëm për platformën.

“Këto bisedime janë politike, s’mund të jenë teknike. Unë mendoj se është tentim për të mashtruar opinionin sesa një komunikim i vërtetë mes Serbisë dhe Kosovës. Edhe paraqitjet e liderëve serbë janë kundërshtuese me të tanëve. Pala e Kosovës duhet ta ketë të qartë çka të bisedojë dhe çfarë marrëveshjesh do të arrihen”, tha ai.

Serbia nuk e ka qëllim vetëm formimin e Asociacionit

Për sa i përket formimit të Asociacionit me shumicë serbe, Krasniqi thotë se Serbia nuk e ka interesin vetëm të formojë gjithsesi këtë Asociacion, por të ketë përfitime tjera.

“Serbët e Kosovës janë viktima të Beogradit. Krimi dhe korrupsioni në Kosovë, bëhet në një pjesë të madhe në Veri, atje s’ka sundim të ligjit e rendit. Jam i bindur që serbët e asaj pjese janë të interesuar të lirohen nga bandat e kriminelët, nga ata që s’kanë qëllim mirëqenien e qytetarëve por kanë qëllim grabitje për interese personale”, tha ai.

Sipas tij, Asociacioni është i paraparë edhe me Kushtetutën e Kosovës.

“Asociacioni është bashkësi që ata i thonë Zajednicë, në shqip, bashkësi e Komunave Serbe, as ata nuk i thonë Asociacion. Ashtu siç e duan serbët, nuk është asociacion. Serbët kanë autonomi në disa segmente të shtetit, siguri ,arsim shëndetësi. Mendoj që serbët, BE-ja dhe Kosova, duhet mirë të shohin për formimin e Asociacionit. Serbët në Kosovë kanë të drejta dhe liri që nuk i kanë as në vendet e BE-së. Është normale që komunitetit shumicë t’i jepet liri dhe të drejta. Por Serbia është e interesuar që të zhvat sa më shumë Kosovën, jo vetëm të krijojë asociacionin”, tha Krasniqi.

Kosovarët derdhën të holla në Qeverinë e Bukoshit edhe pas përfundimit të luftës

Krasniqi ka folur edhe për bisedimet e fundit, se kush ka dhënë më shumë kontribut në Luftë, a ka ekzistuar FARK-u apo jo, dhe sipas Krasniqit, janë gjëra që i takojnë historisë, pasi historia e Kosovës dihet, dhe luftën e kanë bërë të gjithë qytetarët e Kosovës.

Në Luftën e Koshares, Krasniqi tha se ka pasur njerëz që e kanë formuar Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Në atë kohë kishte dëshmorë dhe punonin me stemën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Krasniqi ka folur edhe për përplasjen që ndodhi ditë më parë në seancën e Kuvendit, kur deputeti i PDK-së Xhavit Haliti dhe deputeti i LDK-së Anton Quni, kanë replikuar lidhur me një shumë prej 8 milionë markave që sipas Anton Qunit, Haliti i ka marrë nga kolonel Ahmet Krasniqi.

Krasniqi tha se këto diskutime assesi s’duhen bërë tash, pasi Kosova ka punë më të mëdha për të cilat duhet diskutuar.

“Janë diskutime joproduktive, ju bie mend 20 vjet pas luftës, ai është debat i historisë. Debati përmbajtësor është si ta ndërtojmë shtetin e së drejtës”, tha ai.

Krasniqi, megjithatë, kujtoi një moment kur në atë kohë në prill të vitit 1999, është bërë përpjekje të bëhej bashki me Qeverinë e Bukoshit, e atëherë kishin kuptuar se në Qeverinë e tij ishin derdhur pesë qind milion marka gjermane.

“Ka qenë grumbullin i atdhetarëve që janë derdhur në fondin e asaj Qeverie. Ne veç e dimë që ka qenë “Dardania Bank” në Shqipëri, në vend se të flitej për masakrat në Drenicë, shumë vendas kanë derdhur shuma të mëdha parash në fondin e asaj qeveria, pra të Bukoshit. Por ndihma s’ka pasur. Njerëzit s’po flasin për qindra miliona tash, por për pak miliona. Por, duhet ta dimë se lufta nuk është bërë pa mjete financiare”, tha Krasniqi, por shtoi se për këto të holla që ende s’dihet nga kanë shkuar, duhet të ketë hetime të organeve profesionale për të parë se kur kanë shkuar ato, dhe se nëse dikush do që të hulumtojë për to, mundet.

Krasniqi thotë se e ka një informacion, se edhe qytetarët e Kosovës, në Qeverinë e Bukoshit, kanë derdhur edhe disa vjet pas luftës të holla në fondin e tij, por nuk dihet se ku kanë shkuar.