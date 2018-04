Osmani: BE-ja s’mund të kërkojë reforma nga ata që i akuzon për krim e korrupsion

Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit ka kritikuar Bashkimin Evropian, për të cilin ka thënë se në njërën anë akuzon Qeverinë për shtet të kapur, krim e korrupsion, e në anën tjetër me po të njëjtit njerëz takohet e bisedon, duke kërkuar nga ta reforma.

“Por në qoftë se është një mesazh, se në fakt kemi dëgjuar nga liderët politik të Kosovës dhe akuza në raport me BE-në se s’po na trajton të barabartë, se ka standarde të dyfishta. Por në qoftë se është një mesazh që do të duhej t’i shkonte sot BE-së, ai është se ata nuk munden në një anë ta akuzojnë qeverinë si shtet të kapur, të korruptuar dhe të lidhur me korrupsion. Dhe në anën tjetër pas dy javësh të takohen me liderët e po asaj qeverie dhe të kërkojnë reforma nga ta. Dhe të thonë se janë të inkurajuar me përkushtimin për reforma nga po të njëjti njerëz, të cilët vet BE po i akuzon për shtet të kapur, krim dhe korrupsion. Pra ky është mesazhi që sot duhet ti shkoj BE-së dhe ky i vetmi standard i dyfishtë në fakt”, tha ajo.

Osmani pati kritika dhe në adresë të kryeministrit Hardinaj, i cili tha se ai sot i dorëzoi presidentit Thaçi, dokumentin apo platformën për dialogun me Serbinë, duke ia lënë të ardhmen e vendit në duar të një personi.

“Një proces kaq jetik e dorëzon në duart e Hashim Thaçit dhe pse e bën këtë? E bën për shkak se arma e fundit e imunitetit që i ka mbetur Hashim Thaçit është dialogu, nuk ka tjetër. Vetëm kjo i ka mbet. Mënyra e vetme e tij për t’u faktorizuar para komunitetit ndërkombëtar, kur është defaktorizuar tërësisht dhe në partinë e tij. Është detyrë e këtij Kuvendi që t’ia heq këtë imunitet të fundit që i ka mbet Hashim Thaçit dhe t’i thotë jo asaj platforme, e cila nuk është platformë, e cila do të mbroj interesat e Kosovës, por do të mbroj interesat e vetëm një individi”, tha ajo.

Seanca e jashtëzakonshme për raportin e Progresit është duke vazhduar ende me diskutimet e deputetëve.