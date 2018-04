Ky është përbërësi kryesor i ushqimeve në tryezën tuaj

Sa herë ju ka ndodhur që të vdisni urie por të mos keni ide se çfarë të hani?

Kjo është një ndjenjë e pakëndshme të cilën e kemi përjetuar të gjithë dhe shumë shpesh kemi përfunduar duke ngrënë diçka që nuk e kemi shijuar aspak!

A doni që të mos e gjeni veten në pozita të tilla më?Atëherë sigurohuni që në kuzhinën tuaj të keni produktin vendor, vajin e lulediellit, Floil.

Me këtë vaj, gatesat e juaja do të marrin një shije që nuk do e harroni lehtë, dhe njëkohësisht trupi juaj do të forcohet nga vitaminat që e përbëjnë këtë produkt.

Por Floil ka edhe shumë veti tjera të cilat shtojnë kualitetin e tij dhe e bëjnë atë një vaj unik të cilin patjetër duhet shtuar në çdo ushqim që përgatitni.

Floil nuk ka kolesterol që do të thotë se sistemi juaj do të jetë i mbrojtur nga sëmundja e yndyrës, është 100% i rafinuar duke i dhuruar ushqimit një shije natyrale, nuk lëshon aromë gjatë gatimit që nënkupton se kuzhina juaj nuk do të kundërmojë ashtu siç ndodh me vajrat e tjerë.

Mbi të gjitha, Floil është vaj vendor i Kosovës, e duke konsumuar atë ju po ashtu kontribuoni në forcimin e ekonomisë së vendit.

Kur gatuani me Floil duhet ta dini se po përgatitni gjithçka me dashuri!

(Artikulli i Sponsorizuar nga Floil)