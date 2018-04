Sportelet në Rrugën e Kombit kryhen në fund të majit

Punimet për ringritjen e terminalit të pagesave në Kalimash janë drejt përfundimit dhe koncesionari do t’i ketë gati brenda fundit të majit 9 sportelet dhe 10 korsitë, në pjesën ku do të arkëtohet taksa. Ringritja e sporteleve vijon me ritëm të shpejtë dhe në koordinim edhe me qeverinë do të përcaktohet data kur drejtuesit e mjeteve do të paguajnë taksën e kalimit.

Rreth 3 javë pas protestave të dhunshme në Kalimash, koncensionari po vijon punimet me ritme të shpejta për rindërtimin e terminalit të pagesave.

Për pak javë do të jenë gati 10 korsitë dhe 9 sportelet, ku do të arkëtohet edhe taksa e kalimit, bën të ditur “Koha jonë”.

Pasojat e djegies së sporteleve janë ende të dukshme, por kompania që ka marrë përsipër mirëmbajtjen e Rrugës së Kombit, tashmë i ka gati thuajse të gjitha materialet përbërëse të kësaj strukture.

Sapo qeveria të vendosë një afat për rinisjen e pagesës, koncensionari do të jetë gati për të operuar me taksimin për automjetet që do të kalojnë aty.