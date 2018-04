Në qershor, tri ligjet bazike të administratës publike

Prishtinë, 19 prill - Reforma e Administratës Publike kërkon rolin dhe efektin e secilit prej nesh në bazë të përgjegjësive që kemi. Kështu tha kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, në takimin Ndërministror për Reformën e administratës publike, që u mbajt sot në Prishtinë, organizuar nga Ministria e Administratës Publike.

“Është një proces i madh, kompleks, por më vjen mirë që kemi filluar të definojmë qartë se çfarë përmban dhe si do të ndodhë reforma”, tha kryeministri Haradinaj, duke shtuar se hartimi i pakos legjislative, që pastaj i jep normë kësaj reforme, i jep siguri çdokujt në funksionim dhe njëkohësisht krijon edhe sigurinë buxhetore dhe qartëson funksionimin tonë si administratë shtetërore.

Kryeministri Haradinaj tha se pakoja e ligjeve, që e normojnë ekzistencën tonë si administratë publike, do të jetë një sfidë e madhe, por shprehu përkrahjen e tij të parezervë për të vazhduar tutje.

Ndërkaq, ministri i Administratës Publike, Mahir Jagxhilar, tha se ky vit do të jetë vit i hapave të mëdhenj në fushën e administratës publike.

“Ministria e Administratës Publike, ashtu siç është zotuar, në muajin qershor të këtij viti do të përcjell në Qeveri pakon ligjore të 3 ligjeve bazike të administratës publike: Ligjin për pagat, Ligjin për shërbimin civil dhe Ligjin për organizimin e administratës publike”, tha ministri Jagxhilar.

Besnik Tahiri, koordinator për Reforma shtetërore, tha se ekziston një vullnet i fortë politik për të përmbyllur një reformë e cila përfundimisht do të normojë hierarkinë institucionale të institucioneve të Kosovës, do t’i ofrojë statusin juridik, do të nivelizojë pagën mbi parimin për punën e njëjtë pagën e njëjtë, dhe do të kthejë administratën si shtyllën kryesore në rrugëtimin tonë drejtë Bashkimit Evropian.