VV kërkon komision hetimor për demarkacionin

Është tërhequr nga rendi i ditës në seancën plenare, debati parlamentar në lidhje me të gjeturat e raportit të komisionit shtetëror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje.

Shefi i këtij grupi parlamentar, Glauk Konjufca, tha se ka kaluar më shumë se një muaj prej se është dërguar kërkesa për debat, ku më pas kaloi demarkacioni dhe VV e ka dërguar në Kushtetuese marrëveshjen për demarkacionin, transmeton kp.

Ai tha se nuk mund të debatojnë pa qenë edhe kryeministri i vendit prezent.

“Kryeministri sërish nuk është këtu. Ky debat nuk do të mund të mbahet, konsideroj pa kryeministrin. Megjithatë mendoj që nevojitet krijimi i një komisioni hetimor parlamentar sa i përket demarkacionit. Edhe pse demarkacioni ka kaluar, Gjykata Kushtetuese është duke e shqyrtuar lëndën tonë. Përveç kësaj, ne mendojmë që janë bërë shumë gabime dhe do të kishte qenë mirë që Kuvendi ta hetojë tërë procedurën prej kur kanë filluar negociatat të dy komisioneve shtetërore. Kështu që kjo do të kishte qenë me së miri të shtyhet si debat dhe si miratim i kësaj rezolute”, tha Konjufca.