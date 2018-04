Patriarku rus viziton Shqipërinë

Patriarku i Rusisë, Kirill do të vizitojë në fund të muajit Shqipërinë, ku do të takohet me Kryepeshkopin Anastas Janullatos.

Vizita do të zhvillohet nga data 28-30 Prill, ndërsa përveç Kryepeshkopit, Kirill do të takohet edhe me presidentin Ilir Meta, por edhe zyrtarë të tjerë, të lartë shtetërorë.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë përgjegjësi i zyrës për shtyp të Patriarkatit të Moskës, Aleksander Volkov.

“Këtë herë ai do të vizitojë kishën martirike të Shqipërisë, e cila vuajti shumë në shekullin e 20 dhe praktikisht u shkatërrua”, thuhet në deklaratën për shtyp të Kishës Orthodokse Ruse.

Gjithashtu, theksohet se Patriarku rus Kirill dhe ai shqiptar, Janullatos, kanë një miqësi gati 50-vjeçare, të cilën e kanë ruajtur dhe forcuar gjithnjë e më shumë.

Kjo nuk është hera e parë që Janullatos dhe Kirill takohen së bashku, por është vizita e parë zyrtare e Patriarkut rus në Shqipëri.