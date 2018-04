Ismajli e pranon se ka pasur të meta në implementimin e SISH-it

18:42 - Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismajli, tha se Sistemi Informativ Shëndetësor, i cili ka nisur para shtatë viteve, ende nuk është implementuar në 30 për qindëshin e paraparë.

Ai gjatë fjalës së tij në Kuvendin e Kosovës tha se ministria që ai drejton ka nisur projektin për implementimin e SISH-it në vitin 2011 dhe ai është paraparë të kryhet në tri faza, ku në dy fazat e para përfshihej implementimi dhe pilotimin e sistemit në 30 për qind të vendit dhe kjo është paraparë deri në fund të vitit 2014.

“Faza e tretë që përfshinë implementimin e sistemit në gjithë territorin e vendit parashihej të përfundoj në vitin 2020. Asnjërën fazë të këtij projekti unë s’e kam gjetur të realizuar plotësisht ashtu siç ishte e planifikuar me dokumente strategjike. Në 5 institucione ku është shtrirë SISH-i është konstatuar se vetëm 39 e pacientëve janë evidentuar në sistemin informativ, pra një përqindje e ulët. Natyrisht nuk duhet të hedhet gurë e baltë mbi projektin, ka pasur të mira, fakti i mirë ka qenë që është iniciuar si ide, janë bërë dokumentet strategjike, janë bërë përpjekje që të arrihet, mirëpo raporti i bërë nga zyra e auditorit na ka treguar se ky projekt ka pasur shumë të meta”, tha Ismajli, raporton KP.

Ai shtoi se Këshilli Nacional i SISH-it do të ketë para vetes edhe një dokument shumë të rëndësishëm, pasi gjatë kësaj kohe MSH-ja ka arritur të hartojë një plan, i cili parasheh që brenda 18 muajve të realizohet implementimi i Sistemit Informativ Shëndetësor në tërë Kosovën.

Ismajli tha se gjatë këtyre muajve parashihet qartë të gjitha aktivitet që duhet përfunduar.

Kollçaku: Kosova, i vetmi vend në rajon pa sigurime shëndetësore

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Fatmire Mulhaxha-Kollçaku ka akuzuar të gjitha qeveritë e deritashme për mos implementimin e ligjeve bazike për qytetarët, siç është ai për sigurimet shëndetësore. Sipas saj, tash e 15 vjet është dashur të ishte ligji për sigurimet shëndetësore dhe të implementohej.

Këto komente ajo i bëri në interpelancën e ministrit të Shëndetësisë, Uran Ismajli, të thirrur nga LVV-ja, për Sistemin informativ dhe sigurimet shëndetësore publike dhe private në Kosovë.

“Mungesa e sigurimeve shëndetësore publike, situata e mjekimit adekuat e pacientëve në Kosovë po vështirësohet nga dita në ditë në mungesë edhe të SISH-it edhe sigurimeve shëndetësore. Në kushtet kur Kosova është vendi më i varfët në regjion e Evropë, me jetëgjatësinë mesatare me të ulët, me investimin me të ulët në sektorin shëndetësor në raport me Bruto Produktin vendor, si dhe i vetmi vend në rajon pa sigurime shëndetësore. Qasja jo serioze dhe jo vetëm që nuk siguron të drejtën elementare për të marrë shërbime shëndetësore, që bënë pjesë në të drejtën themelore të njeriut, por varfëron akoma me shumë popullatën ashtu të varfër duke pasur parasysh impaktin në ekonominë e vendit”, tha Mulhaxha-Kollçaku.

Ajo tha se sigurimet private që mbajnë monopolin aktualisht në mungesë të zbatimit të Ligjit për sigurime publike, abuzojnë në të shumtën e rasteve, ndoshta ka përjashtime, me ndërprerjen e kontratave me pacientët të cilët në vitin e ardhshëm duhet të vazhdojnë një kurim me të shtrenjtë.

Deputetja Kollçaku tha se në fund të debatit do të paraqesin një mocion duke harmonizuar me të gjitha grupet parlamentare, raporton KosovaPress.