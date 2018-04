Sot në Shqipëri, vranësira e shi

Moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet me vranësira të ndërrueshme.

Sipas Shërbimit Meteorologjik do të ketë reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive. Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim 1-7 m/sek. Deti do të jetë i forcës 1 me lartësi dallge 0.8 metër. Parashikohet mjegull për shkak të reshjeve.

Temperaturat minimale dhe maksimale pritet të arrijnë:

Vendet Malore 8/20 C

Vendet e ulëta 10/23 C

Vendet bregdetare 12/22 C.