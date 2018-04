Kuvendi dështon ta bëjë Kosovën me Këshill Shtetëror të Cilësisë

Kuvendi i Kosovës nuk i ka ratifikuar emrat për anëtarë të Këshillit Shtetëror për Cilësi pasi që kishte mungesë kuorumi.

Para se të hidhej në votim ratifikimi i këtyre emrave, ministri i Arsimit Shyqyri Bytyqi ka arsyetuar vendimin e tij duke thënë se pas përfundimit të afatit të publikimit dhe shpalljes publike për thirrje të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, gjithsej kanë aplikuar 35 kandidatë dhe Komisioni i cili ishte formuar mbi bazën e këtij Udhëzimi Administrativ kishte hartuar listën e ngushtë prej 16 anëtarëve.

Ai tha se lista e ngushtë është hartuar mbi kushtet të cilat janë përcaktuar në udhëzimin administrativ, duke pasur parasysh katër fushat profesionale të ndara sipas udhëzimit administrativ. Bytyqi tha se në listën e ngushtë janë emëruar 6 anëtarë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, duke u bazuar në dy kriteret kryesore të Udhëzimit Administrativ, transmeton KP.

Bytyqi për anëtarë të KShC kishte propozuar: Prof. Ass.Dr. Vjollca Krasniqi, Prof. Ass. Dr, Arta Jakupi, Dr.Sc. Spec. Rozafa Koliqi-Lila, Prof. Dr. Magdalena Ziolo, Prof.Dr. Gazmend Luboteni, Prof.Dr. Herbert K. Amato, Prof. Dr. Xhavit Rexha, Prof.Msc. Jeffery Butel, Prof. Ass. Dr. Dukagjin Zeka.

LDK nuk ka marrë pjesë në votim, pasi që deputetët nuk votuan për emrat e propozuar për komision hetimor për deportimin e gjashtë shtetasve turq.

Kuvendi s’pajtohet se kush ta kryesojë komisionin hetimorë për gjashtë shtetasit turq

Një pjesë e madhe e seancës së sotme të Kuvendit iu dedikua procedurave të themelimit të Komisionit Hetimor parlamentar për dëbimin e gjashtë shtetasve turq nga Kosova. I gjithë debati u fokusua se kush do ta kryesojë këtë komision.

LDK ishte iniciator për këtë komision, i cili do të përbëhej nga 11 anëtarë, derisa sot kërkoi që të hyjë në rend dite. Deputetët diskutuan për disa orë se kush duhet ta drejtojë komisionin por, në fund nuk është arritur të hyjë si pikë e rendit të ditës, pasi morri vetëm 58 vota për dhe një abstenim.

Deputetja Albulena Haxhiu ka deklaruar se kryesimin e komisionit hetimor për depërtimin e shtetasve turk, ka thënë se mund ta bëjnë vetëm LDK dhe VV, e jo nga partitë në pushtet.

Kurse, deputeti Hajdar Beqaj tha se nuk është mirë që të krijohen që në fillim komisione që janë në kundërshtim me ligjin dhe se për këtë çështje do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese.

“Nëse e themi atë çka thotë komisioni, konsideroj që është shkelje ligjore dhe nuk është mirë të bëjmë një komision me shkelje mendore dhe unë po mendoj që këtë çështje ta dërgoj për interpretim në Gjykatën Kushtetuese“, ka thënë ai.

Kurse, në emër të LDK-së, Armend Zemaj, tha se derisa më herët janë pajtuar për një komision hetimor, tash po duket që ka ndonjë indikacion që nuk dëshiron të fillojë punën ky komision.

“Nuk ka ndonjë mandat fuqi plot as kryesuesi, as zëvendëskryesuesi, të gjithë janë anëtarë të barabartë, dhe materiali prapë do të vijë në seancë për votim apo mos votim, kështu ne jemi që kjo pikë të renditet, të themelohet komisioni, mos të kemi këso neglizhence, ndoshta edhe të pa qëllimshme, por si do të jetë t’i hapim rrugë hetimit parlamentar për një ngjarje e cila është konsideruar si një ndër skandalet më të mëdha të këtij viti apo që ka ndodhë në institucionet e sigurisë në vendin tonë“, tha ai.

Shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Memli Krasniqi, tha se nuk janë kundër por duan të dinë se kush është kryesuesi dhe zëvendëskryesuesi.

Ligji për hetimin parlamentar thotë se nuk i takon iniciuesit dhe partive në pushtet.