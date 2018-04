Kosova merr pjesë në Kongresin Global të Ndërmarrësisë

Për të pestin vit me radhë, Kosova përfaqësohet në ngjarjen më të madhe në botë për ndërmarrësi - Global Entrepreneurship Congress, që sivjet mbahet në Stamboll të Turqisë.

Kongresi botëror i ndërmarrësisë (ang: Global Entrepreneurship Congress) çdo vit mbledhë akterët kryesorë të ndërmarrësisë dhe biznesit, dhe shërben si pikë referuese për identifikimin e mundësive të reja ndërmarrëse, formësimin dhe përditësimin e rrjetit në ekosistemin e ndërmarrësisë, si dhe pasqyron inovacion dhe kreativitet në idetë biznesore të kohës. Këtë vit, ky event do të mbahet në Stamboll të Turqisë, nga datat 16-19 prill, 2018 me tematikë strukturimin e një ekosistemi të vetëm global dhe gjithëpërfshirës.

Duke marr parasysh që ndërmarrësia si koncept ngërthen në vete më shumë se sa vetëm ekonominë e biznesit, ky event është një ndërlidhje e duhur në mes të mentalitetit shoqëror, kulturës dhe barrierave të cilat kufizojnë potencialin e ekosistemit të ndërmarrësisë dhe kushtëzojnë zhvillimin e tij. Janë pikërisht ndërmarrësit pjesëmarrës në këtë kongres, që me tregimet e tyre të suksesit dhe praktikat e mira, do të shërbejnë si struktura edukativo-arsimore jo vetëm me fokus zhvillimin e platformave më efektive, por edhe rritjen e vetqëndrueshmërisë së ekosistemit në të ardhmen.

Pjesë e këtij eventi do të jetë edhe Kosova, ku me përfaqësues Uranik Begun, drejtor ekzekutiv i Innovation Centre Kosovo (ICK), do të ndajë përvojat e mira me shtetet e tjera dhe strukturat e tyre zhvillimore të cilat kanë rezultuar të jenë të sukesshme përgjatë viteve. Si objektiv kryesor i pjesëmarrjes së Kosovës shihet krijimi i një bashkëpunimi ndër-kufitar nëpërmjet iniciativave që përfshijnë ndërmarrësit, investitorët, hulumtuesit, politikë-bërësit dhe organizatat e ndryshme nga e gjithë bota, me fokus zhvillimin dhe përkrahjen e ekosistemit të ndërmarrësisë në Kosovë, ekosistem ky ende i brishtë.

“Kosova, vend ky me një fuqi punëtore të edukuar mirë dhe pro-teknologjike, ka avantazhin e duhur krahasues për të përfituar nga industria e ekonomisë digjitale, industri e cila vë në pah inovacionet teknologjike në sektoret më zhvillimore të vendit. Të gjeturat dhe rekomandimet nga ky event, do të aplikohen në përditësimin e kornizave zhvillimore të programeve tona, ekosistemit të ndërmarrësisë në përgjithësi dhe institucioneve publike relevante për industrinë në fjalë, me qëllim të përmirësimit të produktivitetit të ndërmarrjeve, identifikimin e burimeve potenciale të financimit dhe krijimin e partneriteteve të reja.” – theksoi Begu.

Vlen të ceket, që Kosova poashtu është e nominuar për çmimin “Brand & Community Chapions”, çmim të cilin e ka fituar në vitin 2015, për fushatën më të mirë për promovimin e ndërmarrësisë dhe bizneseve startup.

*Artikulli i sponsorizuar nga Innovation Centre Kosovo