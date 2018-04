Reagimet nga Kosova për sulmet mbi Siri

Pacolli e quan imperativ ndërhyrjen e perëndimit në Siri

10:36 - Shefi i diplomacisë kosovare, Behgjet Pacolli, ka thënë se Kosova qëndron krah vendeve të lira dhe dënon ashpër veprimet e regjimit të Asadit i cili, siç ka shkruar Pacolli, po shkakton tragjedi dhe dhimbje popullit të Sirisë.

“Qeveria e Republikës së Kosovës i merr me shqetësim të jashtëzakonshëm lajmet për përdorimin e armëve kimike dhe me keqardhje e pikëllim për viktimat civile që i shkaktojnë. Sulmet me armë kimike paraqesin shkelje të rënda të së drejtës së konfliktit të armatosur. Për më tepër përdorimi i armëve kimike është i ndaluar dhe sanksionuar nga bashkësia ndërkombëtare”, ka thënë Pacolli.

Sipas tij, rregullat ndaluese sot paraqesin norma imperative të së drejtës ndërkombëtare për të cilat është pajtuar ndërgjegjja e botës së qytetëruar.

“Siria është anëtare nënshkruese e kësaj konvente e cila i obligon shtetet anëtare të ndërmarrin masa të nevojshme ndaj personave fizikë dhe juridikë për të zbatuar ndalesën brenda juridiksionit të tyre”, ka shkruar Pacolli.

Thaçi: Kosova mbështet fuqishëm sulmet e perëndimit në Siri

10:22 - Kreu i shtetit, Hashim Thaçi ka thënë se Republika e Kosovës mbështet fuqishëm vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës për të sulmuar caqet ushtarake dhe për të dobësuar aftësinë e regjimit të Asadit për të kryer sërish sulme kimike ndaj popullatës civile.

“Sulmet kimike kundër popullatës civile janë veprime çnjerëzore, të cilat duhet të marrin fund. Ne jemi të bindur se vlerat perëndimore dhe civilizuese do të ngadhënjejnë përballë çdo regjimi”, ka thënë Thaçi.

“Kosova fuqishëm mbështet përpjekjet e shteteve perëndimore për t'i dhënë fund regjimit të Asadit dhe luftës në Siri”, ka shtuar më tej ai.

Fjala përshëndet sulmet mbi Siri, thotë se duhej të ndodhnin që më 2012

10:15 - Partia “Fjala” thotë se sulmet e filluara ajrore të udhëhequra nga SHBA-të, Franca dhe Britania e Madhe ndaj caqeve ushtarake të Presidentit sirian Asad, janë të duhura dhe shpresëdhënëse për popullin sirian.

“Këto sulme ajrore është dashur të fillojnë që në vitin 2012-2013 kur krimineli Asad përdori për herë të parë armët kimike ndaj popullit sirian. Këto sulme nëse do të zhvilloheshin në vitin 2012-2013, do të parandalonin vrasjen e mbi 600 mijë civilëve, do të shkatërronin kriminelët dhe terroristët që vranë dhe përsekutuan popullatën e Sirisë”, thuhet në reagimin e partisë Fjala.

“Shpresojmë që përmes këtyre sulmeve ajrore sa më shpejt të shkatërrohet krimineli Asad dhe terroristët tjerë. Shpresojmë që sa më shpejtë populli i Sirisë të gëzojë lirinë sikur popujt tjerë në botë”, thuhet më tej në këtë reagim.

Abdixhiku për sulmet në Siri: Përgjigje e njerëzore ndaj një regjimi të ligë, e denjë ndaj Rusisë

10:04 - Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Lumir Abdixhiku, e ka quajtur përgjigje të drejtë dhe njerëzore sulmin e aleatëve perëndimorë mbi Siri.

“Më në fund një përgjigje e drejtë dhe njerëzore e SHBA-së me aleatë ndaj një regjimi të ligë e brutal që vret fëmijë e familje tash e sa vjet. Një përgjigje e denjë e Perëndimit edhe ndaj Rusisë”, ka shkruar Abdixhiku.

“Kosova i kupton e përjeton më së miri ditët si këto”, ka shtuar më tej ai.

Haradinaj mbështet sulmet ajrore në Siri

09:35 - Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u është bashkuar shteteve perëndimore duke u rreshtuar me to në sulmin ushtarak të udhëhequr nga SHBA-ja ndaj regjimit të presidentit sirian, Bashar al-Assad.

Haradinaj i ka quajtur të pafalshme sulmet me arme kimike ndaj civilëve.

“Kosova i qëndron në krah intervenimit të aleatëve euroatlantik për ta ndalur regjimin e Asadit në Siri. Sulmet me armë kimike ndaj civilëve të pafajshëm janë të pafalshme dhe përpjekja e vendeve demokratike për të vendosur paqe në këtë vend është veprim tejet i nevojshëm”, ka shkruar Haradinaj.

Mëngjesin e hershëm SHBA, Franca, dhe Britania e Madhe kanë sulmuar caqet siriane ku dyshohet se ka armë kimike. Deri më tani Kanada, NATO, dhe Turqia kanë përkrahur këtë veprim të ndërmarrë.

Shteti rus në anën tjetër ka paralajmëruar pasoja për Amrikën, duke mohuar të ketë pasur sulm kimik në Siri.