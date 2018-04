"As Merkel dhe as BE nuk mund ta marrin përgjegjësinë e Beogradit e të Prishtinës”

Deputeti i Parlamentit Europian nga partia SPD e Gjermanisë, Josip Juratovic, në prag të takimit Merkel – Vuçiq, vlerëson se bisedimet janë të shenjë e mirë për arritjet të afërt të zgjidhjes por ka shtuar se as BE dhe as Merkel nuk mund ta marrin përgjegjësinë politike që u është dhënë me zgjedhje legjitime liderëve politikë në Beograd e në Prishtinë, transmeton Koha.net.

Juratovic, siç përcjell tanjug, ka thënës e bisedime për anëtarësimin e Serbisë në BE varen nga reformat e saj dhe nga rezultatet e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën.

Ai beson se normalizimi i marrëdhënieve Serbi – Kosovë është i mbushëm deri në vitin 2019.

Sipas tij, taktizimet gjatë bisedimeve Beograd – Prishtinë janë dëmshme dhe nëse ato vazhdojnë, do ta pësojë brezi i ri pasi që, tha Juratovic, pa zhvillim ekonomik, rinia do të ikë edhe nga Serbia e edhe nga Kosova.