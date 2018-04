Haradinaj ia lë Thaçit në dorë emërimin e kryespiunit

Kryeministri Ramush Haradinaj e ka lënë në dorën e presidentit Hashim Thaçi emërimin e kryespiunit të Kosovës, edhe pse ligji thotë se kjo duhet të bëhet bashkërisht. Haradinaj ia ka akorduar Thaçit epitetin e “shefit” në këtë proces, term ky që nuk mbështetet edhe në ligj, shkruan sot Koha Ditore.

“Shefi i këtij emërimi është presidenti, do të thotë në bashkëpunim me kryeministrin. Emëroj plot njerëz të tjerë, por shefin e AKI-së e emëron presidenti në koordinim me kryeministrin, unë duhet me qit firmën”, ka thënë Haradinaj.

Por, sipas Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, “presidenti i Republikës së Kosovës së bashku me kryeministrin emërojnë drejtorin e AKI-së brenda njëzet (20) ditësh pune nga dita kur pozita mbetet e lirë”. Drejtori i AKI-se shkarkohet nëpërmjet procesit të njëjtë me të cilin është emëruar. Drejtori i AKI-së: “(i) shërben si këshilltar i presidentit dhe kryeministrit të Republikës së Kosovës për çështje të inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës”...(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.