Javën tjetër, Mogherini dhe Hahn në Tiranë e në Shkup

Përfaqësuesja e lartë e BE-së Federika Mogherini bashkë me komisionarin evropian për zgjerim Johanes Hahn do të qëndrojnë në Tiranë.

Mediat në Shqipëri raportojnë se Mogherini e Hahn më 17 prill do ti dorëzojnë qeverisë raportin e progresit. KTV mëson se përveç Shqipërisë ata më pas do të qëndrojnë edhe në Maqedoni. Vizita e tyre në Tiranë e Shkup është paraparë të nis më 17 prill në Tiranë ku do të darkojnë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për të vazhduar të nesërmen takimin zyrtar në kabinetin e Ramës.

Sipas KTV-së, më 18 prill ata do të udhëtojnë për në Shkup ku do të takohen kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev dhe më pas me përfaqësues të partive të tjera politike.