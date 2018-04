Numri i ankesave që i drejtohen Këshillit të Mediave, flet për besimin e qytetarëve ndaj tij

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMSHK) sot shënon përvjetorin e themelimit.

Nehat Islami, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, tha se kjo është një ngjarje me rëndësi për mediat e Kosovës.

“KMShK është trup vetërregullues i formuar për dhe nga sektori i mediave të shkruara. Misioni i tij mbështetet mbi bindjet e Kodit etik të gazetarisë. Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës e mbron qytetarin “, i tha ai sot RTK.

Ai bëri me dije se për tre muaj kanë trajtuar dhe vendosur për 52 ankesa ndaj shkrimeve në media. “Ne presim që gjatë këtij viti të kemi qindra ankesa. Ky Këshill nuk ia mbanë anën askujt, gazetarët janë organizuar që të zgjidhin vetë mosmarrëveshjet”, tha ai.

Sipas tij për çdo vit marrin nga rreth 150 ankesa ndaj shkrimeve nëpër media.

Fjala e lirë, e drejta e qytetarëve për t’u informuar plotësisht, me kohë dhe respektimi në tërësi i Kodit etik te gazetarisë sonë, janë baza mbi te cilat vepron KMSHK. KMSHK nuk ka ambicie që të zëvendësoje gjyqet në Kosovë, por me vullnet që të behet një forum i besueshëm për mediat e shkruara dhe lexuesit e tyre, i paanshëm dhe organ nga i cili burojnë ide te reja për të brumosur gazetaret me njohuri sa me të gjera të etikes së profesionit të gazetarisë, tha Islami.

Pas dekriminalizimit të shpifjes e fyerjes, roli i këtij institucioni ka fituar në peshë dhe ka pasur ndikim të padiskutueshëm në ngritjen e profesionalizmit në mediat e shkruara.