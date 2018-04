Krasniqi për Asociacionin: Serbia po kërkon hise të madhe në Kosovë

Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës, Jakup Krasniqi ka reaguar lidhur më përplasjet në mes të Brukselit dhe Beogradit lidhur me atë se mbi çfarë ligje do të krijohet Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe në Kosovë.

Sipas tij, reagimet e Beogradit dëshmojnë se Serbia po kërkon hise të madhe në Kosovë.

“Reagimet që vijnë nga Beogradi, e sidomos nga Kryetari i Serbisë Vuçiqi, është më shumë se e qartë se politika zyrtare serbe është duke kërkuar hise më të madhe në Kosovë, pra ata nuk e kanë hallin për të drejtat dhe liritë e avancuara të qytetarëve serbe në Kosovë, ata po duan: Republikë serbe ose ndarje të Kosovës. Prandaj Vuçiqi i reagon Brukselit duke i thënë: “Le të na tregojë BE-ja se ku thotë në marrëveshje që duhet të formohet sipas ligjeve në Kosovë”, ka shkruar ai, përcjell KosovaPress.

Publikimi i plotë i Krasniqit:

Përplasjet Bruksel- Beograd për asociacionin

Beogradin e ka shqetësuar shumë deklarata e Kocijançiçit për asociacionin e komunave një etnike serbe në Kosovë, “se asociacioni duhet të formohet vetëm sipas ligjeve të Kosovës”. Natyrisht që zëdhënësja e BE-së ka mundur të thotë edhe sipas Kartës Evropiane për Decentralizimin e Pushtetit Vendor dhe Dokumentit Gjithëpërfshirës për Zgjedhjen e Statusit përfundimtar të Kosovës, të njohur edhe si dokumenti i Ahtisarit. Një e vërtetë e madhe është se, komunitetit serbe ka të drejta më të avancuara në Kushtetutën e Kosovës se çdo komunitet tjetër në kontinentin tonë (Evropën). Gjuha serbe është gjuhë zyrtare, kanë autonomi goxha të madhe në siguri, drejtësi, arsim, shëndetësi etj.

Natyrisht, Vuçiqi po tregon qëllimin e tij kur thotë: “ku thuhet se asociacioni duhet të formohet me ligjet e Kosovës”. Pra ai po kërkon që asociacioni të bëhet sipas ligjeve të Serbisë dhe çka thonë ligjet e Serbisë, zyrtarët serbë e deklarojnë shpesh si në korin e bretkosave të moçaleve.

Këto deklarata dhe shumë të tjera duhet që t’i kenë parasysh të gjithë ata zyrtarë të lartë apo ekspertë që do të merren me bisedimet për formimin e asociacionit të Komunave më shumicë serbe. Po një gjë duhet të kihet parasysh: Vetëm kërkesa për të pasur asociacion mbi baza etnike, është kundër frymës se Kushtetutës. Prandaj është më shumë se e qartë, Serbia po kërkon një nivel tjetër të pushtetit dhe vetëm për serbët. Pra, kërkesa e Serbisë nuk është për asociacion por për një Bashkësi të serbëve të Kosovës të ngjashme me Bashkësinë e Komunave serbe të Bosnjës.

Kësaj kurthe të Serbisë mund t’i iket vetëm duke ua afruar Statutin ekzistues të Komunave të Kosovës, pra ashtu siç është edhe në Kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e saja dhe në dokumentat e tjerë të përmendura më lartë.