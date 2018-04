Kush t’falë Televizor n’ditë t’sotit? KUJTESA.

Gjithmonë kemi shtruar pyetjen për dallimet mes televizionit dhe televizorit.

Për shumë prej nesh, televizioni dhe televizori dallojnë për shpenzimet që sjellin.

Një televizor kushton qindra euro, ndërsa televizioni abonohet në forma të ndryshme në platformën më gjithëpërfshirëse, Kujtesa.

Por, shumë prej nesh nuk e dijmë dallimin mes televizionit dhe televizorit e tash në secilin aspekt televizori dhe televizioni janë NJË me ofertën e re jashtëzakonisht të volitshme nga platforma kabllore, Kujtesa.

Oferta është për të gjithë, me mundësi të blerjes për të gjithë, varësisht nga madhësia e televizorit bashkë me ofertën televizive nga Kujtesa, TV vjen FALAS.

Pako 1: 21,99 euro përfshihen - 10 Mbit/s Internet, 130 Kanale + Sport + HD dhe TV Samsung ultra slim/led 32 inch.

Pako 2: 26,99 euro përfshihen: 20Mbit/s Internet, 130 Kanale + Sport + HD dhe TV Samsung ultra slim/led 40 inch.

Pako 3: 35,99 euro përfshihen: 60Mbit/s Internet, 130 Kanale + Sport + HD dhe TV Samsung ultra slim/led 50 inch.

Pagesa e ofertës, varësisht nga përzgjedhja prej madhësisë së televizorit që ju dëshironi për ambientin tuaj si dhe varësisht nga përzgjedhja e shërbimeve të Kujtesës, bëhet çdo muaj në formë të kësteve përmes të gjitha bankave.

Shkurt e shqip me këtë ofertë merrni një televizor Samsung ultra slim/led,si dhe televizionin me pakon e sportit dhe me përmbajtje të pasuruar, me Ligën e Kampionëve, Bundesligan, Superligën e Turqisë, NBA dhe Euroligën e Basketit si dhe MOTOGP.

Pra, nuk ka më dallim mes televizorit dhe televizionit, të dyja janë NJË në shtëpinë tuaj falë Kujtesës, për një çmim jashtëzakonisht të volitshëm.

(Artikull i sponsorizuar nga Kujtesa)