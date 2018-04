Studentët duan ndryshimin e Kodit të Etikës në UP

Organizata studentore SKV, Grupi Anti-Seksist, Artpolis, USPE dhe organizata ORCA kanë mbajtur një tubim para Rektoratit të Universitetit të Prishtinës për adresimin e kërkesave kundër ngacmimeve seksuale në UP.

Alora Hyseni nga grupi antiseksist ka thënë se kërkojnë që të ndryshohet Kodi i etikës ne UP dhe ne dispozitat e tij të futet edhe termi ngacmimet seksuale, të krijohet një komision hetues për ngacmimet seksuale në UP dhe UP të kërkojë falje për të gjitha rastet e ngacmimeve seksuale në UP.

Ajo ka thënë se e kanë mirëpritur vendimin e UP-së për shkarkimin e prorektores, Teuta Pustina-Krasniqi që sipas saj përdori gjuhë seksiste.