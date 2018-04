DITËT ME FAT mbërritën në Neptun

Neptun, si rrjeti më i madh i pajisjeve elektronike në Kosovë sjell formatin tashmë të njohur të Ditëve me FAT, si përgjigje ndaj kërkesës së konsumatorëve që presin të realizojnë blerje racionale duke marrë produktet e tyre të preferuara me çmim oferte, nga fjala e fundit e teknologjisë nga brendet me të njohura botërore.

Këto zbritje shkojnë deri në 59% më lirë në gjithë linjën e produkteve me mundësinë e blerjes me këste 0% interes me të gjitha bankat nga 5 deri me 8 Prill në të gjitha dyqanet Neptun, ku për më shumë presin të shfletohen dhe mbi 500 oferta të tjera me çmime fantastike.

“Karakteri i Ditëve me FAT është unik, prandaj dhe zbritjet që ofrohen përgjatë këtyre ditëve janë të jashtëzakonshme dhe nuk ngjasojnë me ato të përditshmet dhe pas një vlersimi afatëgjatë për ndikimin e kësaj kampanje e cila tashmë është identitet më vete, ne jemi angazhuar akoma dhe më fort që të pasurojmë zgjedhjet, që të përmirësojmë kualitetin e shërbimit dhe mbi këtë parim do vazhdojmë dhe më tej të sjellim trende të reja dhe prurje inovative, duke ruajtur besimin që na adresohet në baza ditore nga konsumatorët tanë. Prandaj në këtë sezonë festash ju ftojmë për blerje racionale që Ditët me FAT ofrojnë me mundësinë e pagesës më këste 0% interes si dhe anëtarësim në programin e besnikërisë haPPy nga i cili mund të përfitoni benefite të ndryshme”.-deklaroi Kaltrina Hoxha , Menaxhere Marketingu në Neptun.

Neptun është zinxhiri i shitjes me pakicë me një linjë të gjërë të pajisjeve elektronike si: TV / Audio / Video, produkte dhe aksesorë të It-së, Smartphone , Rrobalarëse, Enëlarëse, Frigoriferë, pajisje të vogla elektro-shtëpiake, pajisje të kujdesit personal, aparate për ftohje-ngrohje dhe produkte tjera të komunikimit. Neptun është pjesë e grupit Balfin dhe degë e Neptun International, që ka më shumë se 60 dyqane në rajon.”

(Artikull i sponsorizuar nga Neptun).