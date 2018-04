Thaçi: Marrëveshja ligjërisht obligative me Serbinë do të ketë peshën e njohjes reciproke

Presidenti Thaçi ka thënë se në aspektin kohor, edhe në bazë të terminologjisë të përdorur në ‘Strategjinë për zgjerimin e BE-së’, po flasim për një urgjencë në arritjen e marrëveshjes ligjërisht obligative në mes të Kosovës dhe Serbisë.

“Urgjenca për ne dhe për Brukselin, e le të shpresojmë edhe për Beogradin, nënkupton që ky vit të jetë korniza kohore për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje”, ka thënë presidenti Thaçi.

Sa i përket përmbajtjes së vetë marrëveshjes, ajo tashmë njeh një ‘kod’ të vetin politik dhe diplomatik, me titullin e një ‘marrëveshjeje ligjërisht obligative’.

“Për ne në Kosovë, kjo marrëveshje ka peshën e njohjes reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe normalizimin e plotë të marrëdhënieve në mes të dy shteteve”, ka thënë presidenti Thaçi.

Kjo marrëveshje, sipas presidentit Thaçi, me terminologjinë e saj precize dhe të qartë do të duhej të mundësonte që Kosova të bëhej shtet anëtar i OKB-së, i OSBE-së dhe i të gjitha organizatave ndërkombëtare.

“Marrëveshja ligjërisht obligative në mes të Kosovës dhe Serbisë do të duhej të sillte edhe njohjen nga pesë shtetet e BE-së dhe një dinamikë të përshpejtuar të anëtarësimit të Kosovës në BE dhe në NATO”, ka thënë Thaçi.

Por, presidenti Thaçi ka thënë se pyetja fondamentale që ngritët në këtë rast është se a do të jetë e gatshme Serbia për një marrëveshje të tillë dhe në rast se po, atëherë çfarë kompromisi do të kërkoj nga Kosova?

“Korrektimi i kufijve, e kam thënë disa herë që është një opsion, i cili bart më vete shumë rreziqe të cilat ne të gjithë i dimë, prandaj nuk dua të futem fare në detaje. Ne konsiderojmë se Kosova i ka bërë të gjitha kompromiset e dhimbshme deri më tani, nëpërmjet Planit Gjithëpërfshirës të Presidentit Ahtisari”, ka thënë Thaçi.

Kreu i shtetit ka thënë s’e besojmë që BE dhe SHBA së bashku, do të duhej të jenë garantues jo vetëm në arritjen e kësaj marrëveshjeje të madhe, por edhe të zbatimit të saj, me afate shumë konkrete kohore, dhe me mekanizma ndërkombëtarë të verifikimit të implementimit të saj.

“E dimë pra, çka duam si Kosovë dhe po ashtu, e dimë që më nuk mund të shtyhet, as të zvarritet, përfundimi i bisedimeve me Serbinë në Bruksel. Por, nëse këtu do të jem krejt i sinqertë me ju, unë jam i vetëdijshëm për të gjitha rreziqet politike dhe të sigurisë që janë përcjellës të rëndomtë të këtyre proceseve të rënda, në finalen e tyre”, ka thënë presidenti Thaçi.

Sipas tij, ky do të jetë një proces shumë i vështirë, porse nuk ka alternativë.

“Dhe rreziku më i madh i mundshëm, kërcënimi më i madh i mundshëm është ai i moskryerjes së këtij detyrimi tonë, për normalizimin e plotë të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë”, ka thënë ai.

Bisedimet me Serbinë, ashtu siç e kanë bërë bashkë politikën kosovare në Konferencën e Rambouilletit dhe në Procesin e Vjenës, presidenti Thaçi ka thënë se do të duhej edhe tani të na bashkonin në finalen e Brukselit.

Kjo është zgjidhja më e mirë për politikën kosovare, sipas tij, sepse ky unitet politik është i domosdoshëm nga ana e jonë, për të ofruar të gjitha garancitë e duhura për arritjen dhe zbatimin e marrëveshjes ligjërisht obligative me Serbinë.

Thaçi: Nuk duhet të ketë vija ndarëse për dialogun me Serbinë

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, po merr pjesë si panelist në konferencën “Skenarët e ‘Finales së Madhe’ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, të organizuar nga RIDEA dhe mbështetur nga Ambasada e Norvegjisë.

Presidenti Thaçi ka thënë se kanë kaluar 20 vjet të plota nga lufta për çlirim, nëntëmbëdhjetë vjet nga Konferenca Paqësore e Rambouilletit, dhjetë vjet nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, shtatë vjet nga fillimi i bisedimeve të Brukselit, ndërsa marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë ende nuk janë të përmbyllura politikisht.

“Në të gjitha proceset ndërkombëtare që kanë synuar zgjidhjen e çështjes së Kosovës, udhëheqësia kosovare ka qenë e gatshme për marrëveshje politike me Serbinë. Janë humbur në të kaluarën dhjetëra vjet, pa fajin dhe përgjegjësinë tonë, shumë raste të mira, në mungesë të vullnetit politik të udhëheqësisë së Serbisë, për t’i dhënë fund armiqësive politike dhe historike në mes të Kosovës dhe Serbisë, që janë të vjetra më shumë se një shekull”, u shpreh Thaçi.

Ai ka thënë se edhe në vitet e rënda të luftës, edhe në ato të paqes dhe të ndërtimit të demokracisë në Kosovë, edhe në vitet kur u bëmë shtet, ne kemi qenë të gatshëm që ta bëjmë marrëveshjen e madhe historike me Serbinë, transmeton kp.

“Kjo gatishmëri ka munguar në Serbi”, shtoi ai.

Kreu i shtetit ka thënë se në politikën dhe në shoqërinë kosovare, ende kemi një pajtim të gjerë që duhet kryer punët e papërfunduara në raportet tona me Serbinë, dhe që duhet arritur marrëveshjen ligjërisht obligative për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy shteteve.

“Përmbyllja e dialogut politik me Serbinë, me marrëveshjen ligjërisht obligative, është interes nacional i Kosovës, i cili nuk njeh vijat ndarëse qeveritare dhe opozitare. Në këtë proces ne duhet të jemi të bashkuar për ta mbyllur këtë kapitull të rëndë dhe tragjik historik, dhe për t’i hapur udhë Kosovës për të qenë shtet i barabartë me të gjitha shtetet e tjera në OKB, në BE, në Paktin NATO, kudo”, ka thënë Thaçi.