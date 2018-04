Moti sot, i vranët - nesër edhe shi

Sot, mbi vendin tonë, parashihet të mbajë mot pjesërisht i vranët. Temperaturat do të lëvizin në mes 7 e 19 gradë Celsius.

Nesër pritet dita të fillojë me vranësira mandej të vazhdojë me riga shiu. Në orët e pasdites do të ketë vranësira të pjesshme dhe do të përfundojë me riga shiu.

Temperaturat nuk pritet të pësojnë ndryshime ato do të sillën në mes 7 e 19 gradë Celsius. Dita e premte do të karakterizohet me vranësira dhe reshje shiu, ndërsa fundjava do të ketë vranësira të pjesshme.

Temperaturat do të sillën në mes 6 e 19 gradë Celsius.