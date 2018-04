Çfarë pritet të ndodhë me nxënësit e “Gylistanit”

Rrjeti i institucioneve shkollore “Gylistan” që prej vitit 2000 është duke e ushtruar veprimtarinë arsimore në Kosovë, raporton KTV .

Pas arrestimit të zyrtarëve të këtij rrjeti javën e kaluar, zyrtarë të mbetur të këtyre institucioneve kërcënuan me mbyllje të shkollave.

Por zyrtarë të kolegjit “Mehmet Akif” thanë se do t’i rikthehen procesit mësimor, pavarësisht se ditë më parë kërcënuan se do ta pezullonin atë. Pezullimi i mësimit, sipas drejtorit të kolegjit “Mehmet Akif”, do të ishte një ofendim për prindërit dhe mësuesit, të cilët iu besuan shumë këtyre institucioneve dhe mësimi, sipas tij, do të vazhdojë, ani pse janë mjaft të lënduar.

Nazmi Mulluz thotë se nxënësit që mësojnë në këto shkolla nuk kanë nevojë të frikësohen, pasi Erdogani krejt çështjen e ka me mësimdhënësit e jo me nxënësit. Sipas tij, 7 nxënës të shkollave Gylistan të Kosovës kanë vazhduar studimet e larta në Turqi dhe askush nuk iu ka bërë problem.

Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit kanë thënë se këto shkolla i plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore për mësim dhe as që bëhet fjalë për mbylljen e tyre.