Misioni i OSBE-së nuk do të jetë pjesë e vendimmarrjes rreth Asociacionit/Bashkësisë

Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian (OSBE) është në pritje të rolit që do t’i kërkohet me rastin e draftimit të statutit të Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Por e kanë përjashtuar mundësinë të jenë pjesë e vendimmarrjes në këtë proces.

Prishtina zyrtare javën e kaluar u ka dhënë start veprimeve për themelimin e Asociacionit/Bashkësisë, pak orë para se të arrestohej drejtori i së ashtuquajturës Zyrë për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, shkruan Koha Ditore.

Presidenti Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, dhe kryeministri Ramush Haradinaj janë dakorduar për krijimin e një grupi punues të gjerë institucional, i cili do të bashkëpunojë me ekipin menaxhues dhe me Misionin e OSBE-së në Kosovë për draftimin e statutit të Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe.

Por Presidenca, e cila njoftoi për krijimin e këtij ekipi, nuk ka treguar se në çfarë roli është ftuar misioni i OSBE-s. Zyrtarë të këtij mision në Kosovë i kanë thënë gazetës se janë të gatshëm të ofrojnë asistencë teknike... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.