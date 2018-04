Përkrahje e pamjaftueshme nga shteti për fëmijët me autizëm

Cenë Krasniqi, kryetar i shoqatës së autizmit në Kosovë, është shprehur se fëmijët me autizëm marrin përkrahje të pamjaftueshme nga shteti.

Në ditën ndërkombëtare për senzibilizim për autizmin, Krasniqi në “Express Intervistën” në KTV ka kritikuar deputetët që nuk e kaluan një amandament i cili parashihte të shtohej numri i psikologëve dhe asistentëve nëpër shkolla. Ai ka thënë se “tentimi që të kursehej në këtë aspekt, teksa bëhen shpenzime të tjera, ishte i pakuptimtë”.

Sipas tij, shteti me ndihmat e vogla as që i afrohet minimales për përkujdesje të një fëmije me autizëm. Ka thënë se edhe ndihma prej 100 eurove nuk mjafton, por “është simbolikë shpresëdhënëse për më shumë”.

“Në shoqatën tonë trajtojmë fëmijët me autizëm ku prindi paguan 100 euro për trajtim një orë në muaj. Merreni me mend se me të duhet të punohet disa orë me profesionalist e kur s’po kanë të hyra familjet po duhet të angazhohen vetë”, ka thënë ai.

Një prej trajtimeve më efikase, Krasniqi ka thënë se është ‘trajtimi një me një’ kur fëmijët shpërblehen për ndonjë zgjidhje të caktuar të ndonjë problemi.

Ai e ka cilësuar si të pamjaftueshëm numrin e psikologëve nëpër shkolla.

“Terapia e tyre duhet të jetë një me një. Edhe të kalonte ky amandament do të ishte një me katër apo pesë. Do të ishte ndihmë e madhe. Shpresoj që të realizohen deklaratat se me rishikimin e buxhetit do të përfshihet amandamenti”, është shprehur Krasniqi.

Krasniqi ka thënë se paragjykimet në shoqërinë kosovare për fëmijët me autizmin janë në zvogëlim e sipër.

“Ka në klasë kur refuzohen nga mësuesit që u thonë prindërve të largojnë. Kam rast personal kur djali im është shumë mirë në klasë dhe përpos që ka përfituar shumë edhe humanizmi është ngritur shumë. Ka pas organizim që vetë nxënësit të tregojnë se si është të kesh shok me autizëm. Ka pas edhe vepra ku kanë thënë se një prej inspirimeve jetësore ka qenë pikërisht shoku me autizëm”, ka deklaruar Krasniqi.

Sa i përket sistemit shëndetësor, ai ka thënë se fëmijët me autizëm nuk kanë kurrfarë përparësie. “Njerëzit kuptojnë dhe të japin përparësi, por jo edhe vetë sistemi shëndetësor”, ka shtuar në fund ai.