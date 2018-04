Diell dhe rritje temperaturash sot në Shqipëri

Pas shirave që shoqëruan ditën e djeshme, duket se sot do t’i gëzohemi rrezeve të diellit.

Por çfarë do të ndodhë me motin? Mëngjesin e së hënës temperaturat minimale në Shqipëri mund të shkojnë deri në 5 gradë në disa zonat malore të Shqipërisë, ndërsa maksimalja do të jetë 18 gradë.

Pastaj 7 ditë të tjera pritet të kemi mot të nxehtë me temperaturat maksimale që do të sillen prej 18 deri 22 gradë, me përjashtim të premtes, kur maksimalja do të jetë 19 gradë dhe do të ketë edhe reshje shiu.

Javën e tretë të prillit pritet të ketë temperatura më të ulëta dhe për 5 ditë do të ketë edhe reshje shiu.