Përplasje Haradinaj & Veseli – Thaçi & Erdogan

Skandali me arrestimin dhe deportimin e gjashtë shtetasve turq është thelluar gjatë fundjavës, me përplasjet mes krerëve të institucioneve të shtetit, por edhe me një tensionim raportesh me shtetin turk.

Rasti, që ka shkaktuar një valë reagimesh brenda vendit, ka nxjerrë në pah këndvështrime të ndryshme mes kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj dhe presidentit Hashim Thaçi, shkruan sot “Koha Ditore”.

Derisa Haradinaj, i cili insiston se nuk ka qenë i njoftuar për aksionin që rezultoi me arrestimin dhe deportimin e shtetasve turq, ka marrë vendim për shkarkim të zyrtarëve përgjegjës – ministrit të Brendshëm, Flamur Sefaj, dhe drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Driton Gashi, presidenti Thaçi e ka mohuar shkarkimin e kreut të AKI-së.

Në një konferencë për media, të mbajtur të shtunën, Thaçi ka thënë se paraprakisht duhet të hetohet përgjegjësia, dhe më pas të merren masat, ndërsa nga përgjegjësia nuk ka përjashtuar as Haradinajn.

Paralelisht me përplasjen në distancë mes Haradinajt dhe Thaçit, situata është rënduar edhe më shumë pas një deklarate të presidentit të Turqisë, Reccep Tayyip Erdgoan, i cili me tone kërcënuese ka kritikuar kryeministrin Haradinaj për shkarkimin e dy zyrtarëve që ndihmuan në deportimin e shtetasve turq, që regjimi i Erdoganit i kërkon si pjesëtarë të organizatës së klerikut Fetullah Gylen, i akuzuar për organizim të grusht shtetit të dështuar kundër Erdoganit. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

