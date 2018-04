Trajkoviq: Intervenimi në Mitrovicë u bë me marrëveshje në prapaskenë

Politikania serbe e Kosovës, Rada Trajkoviq, ka thënë se nuk beson se do të nënshkruhet një marrëveshje obliguese Kosovë-Serbi, e as që serbët do të largohen nga Qeveria e Kosovës, por është shprehur e bindur se me zvarritje të procesit Serbia do të fitojë më shumë.

Në një intervistë dhënë Agjencisë së lajmeve FoNet, Trajkoviq ka thënë se ndarja e Kosovës paraqet “zgjidhjen më të keqe”, përcjell sot “Koha Ditore”.

Sipas saj, gjatë arrestimit të Marko Gjuriqit është përdorur “forcë e tepërt, por populli nuk e kishte të qartë se çfarë po ndodhte”.

Ajo konsideron se në Kosovë dhe rreth Kosovës aktualisht për shumë gjëra “po arrihen marrëveshje në prapaskenë” dhe se “është thjeshtë e pabesueshme që të mos jetë arritur një marrëveshje e tillë edhe për atë që ndodhi në Mitrovicë”. (Detajet mund t’i gjeni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.