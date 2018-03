Qeveria deklarohet për kërcënimin e Erdoganit ndaj Haradinajt

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe kryetari Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj është treguar i ashpër ndaj kërcënimeve të presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan.

Nga Prizreni, Limaj ka thënë se askush dhe asgjë nuk mund ta kërcënojë Qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës, veç popullit.

Ai ka theksuar se “duhet ta ketë të qartë presidenti i Turqisë, miqësinë e ka treguar Kosova, por Kosova miqësinë nuk e shkëmben me vazalitet”.

“Askush dhe asgjë nuk mund ta kërcënojë Qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës, veç popullit, ai ia ka dhënë mandatin, ai e largon, ai e fuqizon. Asnjë shtet, asnjë lider, asnjë vend, sa do i fuqishëm që është, nuk mundet të drejtojë e të na tregojë se kush mundet me qeverisë me Republikën e Kosovës. Duhet ta ketë të qartë edhe presidenti i Turqisë, miqësinë e ka treguar Kosova, por miqësinë nuk e shkëmben Kosova me vazalitet, ne jemi shtet i pavarur. Kryeministri i Republikës së Kosovës ka zbatuar Kushtetutën e Kosovës, ka mbrojtur interesin e vendit. Qeveria e Republikës së Kosovës ka me vazhduar të mbrojë interesin e vendit dhe kushdo që tenton të prekë interesin e Republikës së Kosovës do të merr përgjigje të njëjtë. Shteti i Kosovës është vend demokratik, sundon Kushtetuta dhe ligji. Përcaktimi i popullit të Kosovës është përcaktim perëndimor, vizioni jonë është Evropa, vlerat qytetëruese të Evropës, sepse kombi shqiptar i ka përkitur çdoherë dhe i përket vlerave të civilizimit perëndimor”, tha Limaj, raporton Kosovapress.

Limaj shtoi se vlera më e madhe e kombit shqiptar është mikpritja dhe individë të papërgjegjshëm kanë tentuar ta sulmojnë vlerën më të ndjeshme dhe më të pasur të kombit shqiptar.

“Asnjëherë Kosova nuk ka pre në besë dhe nuk ka dorëzuar, siç ka ndodhur herën e kaluar, dhe kjo nuk është vepër e Kosovës, por kjo është vepër e dyshimtë për interesa personale”, ka thënë Limaj.