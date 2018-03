Zyrtare, Kryeministri ka shkarkuar ministrin e MPB-së dhe drejtorin e AKI-së

(E përditësuar) - Në bazë të kompetencave kushtetuese, si kryeministër i Republikës së Kosovës kam kërkuar lirimin e menjëhershëm nga përgjegjësia e drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Driton Gashi dhe lirimin e menjëhershëm nga përgjegjësia e Ministrit të Punëve të Brendshme, z. Flamur Sefaj.

Operacioni i ndërprerjes së leje qëndrimit, i ndalimit, deportimit urgjent dhe të fshehtë të gjashtë qytetarëve turq nga territori i Republikës së Kosovës në Republikën e Turqisë, ka ndodhur pa informimin e kryetarit të Qeverisë dhe pa lejen e tij, - thuhet në njoftimin e para pak minutave të Qeverisë.

Shkarkohet ministri i Brendshëm Sefaj dhe drejtori i AKI-së Gashi

Kryeministri i Kosovës Ramsh Haradinaj ka shkarkuar ministrin e Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj dhe drejtorin e AKI-së Driton Gashi, transmeton kp.

Burime të portalit Koha.net brenda Qeverisë së Kosovës të enjten kanë bërë me dije se sot do të shkarkoheshin dy zyrtarë të lartë shtetërorë në lidhje me arrestimin dhe deportimin e gjashtë shtetasve turq të lidhur me lëvizjen gyleniste.

Portali kishte mësuar se do të shkarkoheshin ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj. Ndërsa personi tjetër që do të shkarkohet mësohet se do të jetë, Driton Gashi, shef i AKI-së, i cili erdhi në këtë pozitë në shkurt të vitit 2017, pas dorëheqjes së Agron Selimajt.

Gjashtë shtetas turq që kishin leje qëndrimi në Kosovë sot me shpejtësi iu hoq ajo, u arrestuan dhe mendohet se rreth orës 13 të ditës së djeshme janë ekstraduar për në Ankara. Lejet e qëndrimit ia revokoi Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa aksionin e kanë kryer AKI-ja dhe Policia e Kosovës.