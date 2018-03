Nesër shkarkohen dy zyrtarë të lartë shtetërorë

Burime të portalit Koha.net brenda Qeverisë së Kosovës kanë bërë me dije se nesër do të shkarkohen dy zyrtarë të lartë shtetërorë në lidhje me arrestimin dhe deportimin e gjashtë shtetasve turq të lidhur me lëvizjen gyleniste.

Portali mëson se do të shkarkohet ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj. Ndërsa personi tjetër që do të shkarkohet mësohet se do të jetë, Driton Gashi, shef i AKI-së, i cili erdhi në këtë pozitë në shkurt të vitit 2017, pas dorëheqjes së Agron Selimajt.

Gjashtë shtetas turq që kishin leje qëndrimi në Kosovë sot me shpejtësi iu hoq ajo, u arrestuan dhe mendohet se rreth orës 13 të ditës së sotme janë ekstraduar për në Ankara. Lejet e qëndrimit ia revokoi Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa aksionin e kanë kryer AKI-ja dhe Policia e Kosovës.